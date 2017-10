Les salariés de l'usine Ford à Blanquefort ne sont toujours pas fixés sur leur sort

Ce lundi, les syndicats, la direction de Ford Europe et les élus locaux se sont réunis à la préfecture de la Gironde. Près de 900 emplois sont en jeu mais aucune décision n'a été prise. Un nouveau comité de suivi doit avoir lieu en janvier 2018.

Une nouvelle réunion du comité de pilotage qui n'a pas servi à grand chose selon les syndicats. Ce lundi, les conclusions d'un rapport Ford étaient attendues pour savoir si une nouvelle boite de vitesse peut être fabriquée sur le site girondin. Une décision qui pourrait conditionner la pérennité de l'usine Ford à Blanquefort. A partir de fin 2018, les salariés n'auront plus rien à produire sur le site. Près de 900 emplois sont en jeu. Ford annonce seulement la nécessité de mener une autre étude plus approfondie.

Selon Philippe Poutou, délégué CGT de Ford Blanquefort, cette réunion a été une perte de temps :

Il n'y a rien eu de concret. Aujourd'hui on s'inquiète encore plus pour l'avenir du site puisque les délais se raccourcissent et que l'entreprise Ford ne montre pas réellement sa volonté de préserver l'usine à Blanquefort. " Philippe Poutou- délégué CGT Ford Blanquefort