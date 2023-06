La grève des salariés des sites de production de Mademoiselle Desserts en Dordogne reconduite jusqu'à jeudi

Les salariés des deux sites de Mademoiselle Desserts en Dordogne sont en grève ce mercredi 14 juin. A Condat-sur-Trincou, la mobilisation a commencé mardi. Les employés ont été rejoint par ceux de l'usine de Thenon mercredi. Ils demandent une revalorisation de leurs salaires à hauteur de 250 euros par mois lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) de l'entreprise spécialisée dans les pâtisseries.

ⓘ Publicité

"Les négociations n'ont pas aboutit", regrette le délégué syndical Abdourahman Dembil-Ibrahim. La direction a proposé une augmentation de 4,2% des rémunérations, ce qui correspond à 60 euros par mois pour un salaire de 1400 euros. "Ce n'est pas suffisant et ça renforce les inégalités, dénonce le représentant de la CGT, si on décide d'une somme et non d'un pourcentage, c'est plus équitable". L'intersyndicale demande aussi notamment une revalorisation du taux horaires de nuit de 25 à 40% et la mise en place de chèques vacances.

Retour à un "climat serein"

Mais la directrice Anne L'Honoré nuance : "les négociations sont toujours en cours et sont cordiales, nous n'avons fait qu'une première proposition" . Elle rappelle qu'une augmentation de 5,2% a été signée l'année dernière avec les syndicats. "Nous comprenons leur position et nous trouverons un accord" , assure celle qui ne ferme pas non plus la porte à une augmentation en euros comme le demande les grévistes.

Pour autant, les négociations doivent reprendre "dans un climat serein", poursuit la direction qui précise qu'une reprise de l'activité, même partielle, serait un signe d'une amélioration de ce climat. Plus de 80% des salariés de la partie production à Condat-sur-Trincou ont refusé de prendre leur poste mardi matin, selon la CGT.

Grève reconductible

"La direction nous a demandé de reprendre notre poste avant de discuter, mais nous demandons l'inverse", déclare le délégué syndical. Selon lui, la grève pourrait même durer toute la semaine si leurs revendications ne sont pas prises en compte.

C'est pour cette raison que les syndicats ont décidé à l'unanimité ce mercredi matin en Assemblée général de reconduire le mouvement de grève, au moins jusqu'à jeudi. Ils souhaitent reprendre les négociations avant de retourner à leur poste.