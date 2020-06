Une trentaine de salariés est en grève, depuis lundi minuit, à la boulangerie de l'Europe de Reims. Ils accusent leur employeur de leur avoir caché l'existence de deux cas de Covid-19, pendant le confinement et demandent une prime de 1000 €.

Les salariés de la boulangerie de l'Europe sont en grève et réclament une prime de risque

Une trentaine de salariés de l'usine Neuhauser, leader français dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, est en grève, depuis 00h01 sur le site de Reims. Ils accusent la direction de leur avoir caché deux cas de Covid-19, dans l'usine, pendant le confinement : « On a pris beaucoup de risques en venant ici dans l'usine mais aussi en revenant dans nos familles, on pouvait contaminer des gens autour de nous. » s'alarme Cédric Bois, élu CGT. Selon les syndicats, la direction aurait voulu s'éviter une désinfection coûteuse.

Les grévistes réclament une prime de risque de 1000€ par salarié ainsi que la restitution de la prime de productivité, qui a été retirée à l'ensemble des salariés à la suite d'actes de malveillance.

Les salariés mobilisés jusqu'à obtenir gain de cause

Pour faire entendre leur voix, les salariés se sont installés devant l'usine : « Depuis minuit, nous sommes mobilisés, on fait des roulements tous les 8 heures et ceux qui étaient là cette nuit reviennent cet après-midi. » explique Larbi El Hajouji, délégué syndical. Pour garder un esprit festif, un barbecue géant a été organisé.

Les salariés ne comptent pas lâcher le siège de l'usine : « Tant que nous ne serons pas entendus, on restera là, on est juste en dessous des fenêtres du directeur, il ne peut pas dire qu'il ne nous voit pas » termine le syndicaliste.

Les sites de Folschviller et de Maubeuge ont eux aussi rejoint le mouvement et réclament une prime Covid-19.