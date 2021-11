Des salariés de la centrale Aldi de Beaune interrompent un comité de groupe à Paris

Toujours aucune avancée pour les salariés de la Centrale Aldi de Beaune. Au lendemain de leur manifestation à l'occasion de la venue du président Emmanuel Macron et de la Chancelière allemande Angela Merkel en Côte-d'Or, onze membres du syndicat CGT (8 de Beaune et 3 de Cuincy) se sont invités au Comité de Groupe de l'entreprise qui avait lieu à Paris ce jeudi matin. Cette réunion est un grand raout qui est organisé trois fois par an, et où les dirigeants parlent finances et social.

Une fin de non recevoir pour les salariés Aldi de Beaune

Les délégués syndicaux ont demandé à être reçus mais les deux dirigeants présents à la réunion ont préféré quitter la salle en annulant complètement le Comité de Groupe. Selon Loïc Négri, délégué CGT de la centrale Aldi de Beaune, la direction leur a répondu "qu'elle n'aborderai ni la situation des salariés de Beaune, ni le salaire des employés du groupe".

Les syndicats réclament une harmonisation des salaires entre tous les magasins mais aussi de meilleures conditions de travail. La Centrale d'Aldi Beaune fournit 70 magasins en France.