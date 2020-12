Les salariés de la centrale nucléaire de Chinon appelés à la grève ce jeudi

La centrale nucléaire de Chinon devrait être à l'arrêt ce jeudi (hormis les activités de sûreté et de sécurité), comme lors du 26 novembre. Une journée d'action nationale est organisée par l'intersyndicale, contre le projet de restructuration d'EDF baptisé "Hercule".

Ce projet complexe - dénoncé de longue date - prévoit le démantèlement du groupe EDF en trois entités. Les syndicats craignent une capitalisation d'une partie du géant de l'électricité, et avancent les effets néfastes qu'auraient cette ouverture de capital sur le prix de l'électricité et le statut des agents EDF. "La hausse des prix serait inévitable" estime Ronan Cresteaux, secrétaire général CGT à la centrale de Chinon. "Ces trois entreprises vont entrer directement en concurrence puisqu'il y aura des producteurs dans les trois branches, et leur intérêt ne sera pas de faire du service public mais de l'argent. Pour rappel depuis que la concurrence est ouverte en France, les prix n'ont pas baissé mais n'ont fait qu'augmenter. On craint également que les filiales ne soient pas au statut des industries électriques et gazières et qu'on attaque directement le statut des salariés. Là, ce serait une solution toute trouvée pour le casser et passer à autre chose."

La grève du 26 novembre à Chinon avait mobilisé 58 % des salariés, un chiffre important au regard des précédentes mobilisations. Le cortège s'élancera d'Avoine à 13h.