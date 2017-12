A cinq jours de Noël, les 185 salariés de la Chocolaterie de Bourgogne aimeraient que la magie de Noël opère dès ce 20 décembre. Le tribunal doit se prononcer sur une offre de reprise. Le temps presse. Les comptes sont à sec et les employés s'inquiètent. Ils ont distribué des tracts ce mardi.

Dijon, France

Regardez le calendrier. Noël, c'est dans cinq jours ! Mais certains aimeraient bien que cette année, Noël soit dès ce mercredi surtout les 185 salariés de la chocolaterie de Bourgogne. Ce mercredi 20 décembre est en effet une date importante car c'est logiquement ce jour que le tribunal de commerce doit se prononcer sur la reprise de la société placée en redressement judiciaire depuis fin octobre.

à lire Le tribunal de Commerce donne encore un peu de temps à la Chocolaterie de Bourgogne

Des candidats en lice

Le tribunal de commerce de Dijon avait laissé jusqu'au 27 novembre aux éventuels candidats pour se faire connaitre. Il a reçu sept lettres d'intentions. Parmi eux, deux candidats espagnols semblent vraiment intéressés comme le confie le délégué CFDT Christian Bougnon. Même s'il reste très prudent, car le plus sérieux de ces candidats est un groupe et la prise de décision nécessite plusieurs semaines. Le syndicaliste pense au moins jusqu'à fin janvier ou début février.

à lire Inquiets pour leur avenir, les salariés de la Chocolaterie de Bourgogne ont débrayé

Un nouveau délai ?

La chocolaterie serait tirée d'affaire alors ? Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça car, certes le tribunal pourrait prolonger encore un peu le délai, le temps de recevoir un dossier bien ficelé (C'est peut être ce qui sera décidé aujourd'hui?), sauf qu'il y a un autre paramètre à prendre en compte... et c'est justement les comptes de la Chocolaterie de Bourgogne. Ils sont plus qu'à sec ! Ce qui veut dire que si aucune offre sérieuse n'est déposée ce mercredi, ou dans le pire des cas juste après les fêtes, la chocolaterie de Bourgogne sera mise cette fois en liquidation judiciaire. Tous ses salariés auraient sans doute aimer terminer l'année dans une ambiance un peu plus sereine.