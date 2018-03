Baccarat, France

Les salariés de la cristallerie Baccarat, en Meurthe-en-Moselle, vont-ils en savoir plus sur leur avenir ce jeudi ? Un conseil d'administration se tient à Paris ce jeudi. L'entreprise, qui emploie environ 500 personnes, devrait publier son chiffre d'affaires pour 2017, stable autour de 150 millions d'euros. Mais surtout, les syndicats voudront en savoir davantage sur le processus de vente à des investisseurs chinois, vente annoncée en juin 2017 mais pas encore autorisée par le pouvoir chinois et alors qu'une partie du capital est mise sous séquestre après une procédure judiciaire d'un investisseur minoritaire, qui conteste une augmentation de capital de 2012.

Quid des investisseurs chinois ?

En attendant, les investissements promis par Coco Chu, la présidente de la société d'investissements Fortune Fountain Capital, ne viennent pas et l'impatience gagne les rangs. Devant la manufacture, une même formule est sur toutes les lèvres : "on attend". Ce qui n'empêche pas les salariés de se renseigner comme ils le peuvent, explique Stéphane Noël, délégué CGT :

Ils nous interrogent mais on ne peut pas leur en dire plus que ce qu'on leur a dit et ce qu'ils voient dans les informations de la part de l'employeur."

Des représentants du futur actionnaire chinois se seraient rendus sur place il y a quelques semaines, preuve que la vente serait toujours d'actualité. Certains salariés ne croient plus à l'arrivée des nouveaux investisseurs, comme le raconte Eric Rogue, représentant de la CGT au CE :

Forcément, il y a des gens qui n'y croient plus parce que ça dure trop longtemps. Il y a des gens qui y croient encore. On a le message de la direction générale et de l'actionnaire qui dit que les actionnaires se sont donnés des délais supplémentaires [...]Tant qu'on n'a pas de nouvel actionnaire, on n'a pas de décisions sur l'investissement, tant commercial qu'à la manufacture et donc on stagne."

Tourner la page Starwood

Ce qui domine, c'est l'envie de tourner la page Starwood, l'actionnaire américain à qui les syndicats reprochent de ne pas avoir investi pour développer l'entreprise. Daniel attend la fin de l'aventure Starwood avec impatience :

On est un peu en attente et on espère qu'ils signent et que l'on puisse voir autre chose. On ne sera pas pire qu'avec les Américains."

Un nouvel élan, c'est aussi ce qu'attend, Jean Claude Colin, le gérant d'un hôtel qui fait face à la manufacture, et ses façades très défraîchies :

Je vois souvent des gens qui prennent ça en photo. Vous avez un bâtiment qui ne reflète pas l'idée de Baccarat et du luxe."

Le gérant de cet hôtel qui, lui, a misé sur le tourisme à Baccarat : 600.000 euros d'investissement il y a cinq ans pour rénover son établissement.