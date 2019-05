Les agents du ministère du Travail dans la Loire dénoncent "la casse du service public"

Saint-Étienne, France

Un pique-nique revendicatif était organisé mardi midi à Saint-Étienne (Loire), rue Balaÿ, devant les locaux de l'unité départementale de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) Auvergne-Rhône-Alpes. L'intersyndicale SUD-CGT-FSU-CFDT, qui organisait ce rendez-vous, dénonce "la casse du service public" entraînée selon elle par des réorganisations des effectifs de la Direccte.

Cette structure dépendant du ministère du Travail regroupe les inspecteurs du travail mais aussi des personnes chargées d'informer les salariés sur leurs droits dans des situations comme un entretien préalable au licenciement.

2.000 inspecteurs du travail en France pour 20 millions de salariés

Danielle Perret est responsable du service renseignement, chargé justement d'apporter cette information au public. "Le service est passé de 11 salariés à 7, et bientôt 5", explique la responsable, également déléguée CGT. Elle précise qu'auparavant, le service accueillait 600 personnes par mois, contre 150 aujourd'hui, sur rendez-vous. Et que le délai pour obtenir un rendez-vous est "de trois semaines". "Alors que le délai légal dans le cadre d'un entretien préalable au licenciement est de 5 jours. On n'est plus du tout dans les clous", ajoute un autre membre de l'intersyndicale, Jérôme Oriol.

Ce délégué du syndicat SUD explique que la baisse d'effectifs touche aussi les inspecteurs du travail. Dans la Loire, leur nombre est "passé de 29 agents en 2014, à 22". Et selon lui, la baisse est du même ordre sur le plan national, avec un ratio actuel de "2.000 agents de contrôle pour 20 millions de salariés". Conséquence d'après Jérome Oriol : "on est obligé de faire un tri et de ne traiter que l'urgence, et aujourd'hui l'extrême urgence".

Les agents du ministère du Travail dans la Loire (70 personnes au total, entre les unités de Saint-Étienne et Roanne), ont adressé au gouvernement, au préfets de la Loire et de la Région, à la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'aux élus ligériens une pétition "pour le maintien d'un service public de proximité en droit du travail et de l'emploi accessible à tous".