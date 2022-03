Les salariés de la Fnac d'Orléans en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail

"Le but, c'est de marquer le coup", explique Vincent Barbereau, disquaire depuis 20 ans à la Fnac. Alors que les négociations annuelles obligatoires ont débuté entre les représentants du personnel et la direction, les salariés étaient appelés à faire grève ce samedi après-midi, dans toute la France, y compris à Orléans. Un appel au débrayage lancé par la CGT et la CFTC pour réclamer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Ce samedi 70% des salariés présents à la Fnac d'Orléans ont débrayé à partir de 15 heures, selon Vincent Barbereau de la CGT Fnac. Certains comptent se mobiliser jusqu'à la fermeture, d'autres ont fait grève quelques heures, le temps de distribuer des tracts.

Moins de personnel mais plus de tâches

"On nous demande de plus en plus de polyvalence", poursuit le salarié. "Avant, il y avait des disquaires spécialisés. Maintenant chacun doit pouvoir faire de la vente de disques mais aussi de jeux etc. Sauf que nos salaires ne suivent pas." Selon lui, les effectifs de la Fnac d'Orléans auraient baissé de 47% sur une période de dix ans et la tendance serait la même à l'échelle nationale.

"Dans le même temps, la direction n’a pas hésité à rémunérer grassement les actionnaires du groupe, et a s’auto augmenter à l’image du PDG du groupe dont la rémunération est en hausse de 10 %", dénonce la CGT Fnac dans un communiqué. "Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un ruissellement de ces augmentations, d'autant plus que la Fnac a annoncé un très bon bilan. ", poursuit Vincent Barbereau.