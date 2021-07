Les salariés de la fonderie MBF Aluminium de Saint-Claude font appel de la décision de liquidation

Le comité social et économique (CSE) de la fonderie MBF de Saint-Claude (Jura) a fait appel, jeudi 1er juillet, de la décision de liquidation judiciaire de l'usine prononcée par le tribunal de commerce de Dijon. Les salariés espèrent encore sauver leur entreprise et réfléchissent à créer une SCOP.

Le CSE a officiellement fait un recours en appel à la cour d'appel de Dijon, jeudi 1er juillet. Et, en parallèle, a saisi le premier président de la cour d'appel pour demander la suspension de l'exécution de la liquidation judiciaire prononcée le 22 juin. "Parce que cette décision était non attendue d'une part, mais aussi que c'était une catastrophe. Et la décision politique de vouloir liquider l'entreprise devait être revue une fois de plus", affirme Nail Yalcin, délégué CGT chez MBF à Saint-Claude.

On veut garder notre travail et c'est pour ça qu'on fait appel"

"On ne veut pas que l'entreprise ferme. Simplement, on veut garder notre travail. Et pour cela, s'il y a encore un recours possible, on fera ce recours", poursuit Nail Yalcin, l'un des porte-paroles de la mobilisation de la fonderie automobile jurassienne. En plus de l'appel, les salariés s'organisent pour essayer de monter une société coopérative de production (SCOP).

Un projet de SCOP à l'étude

"On veut obtenir des engagements de PSA et de Renault, pour le moment on a réussi à ce qu'ils nous promettent, oralement, qu'ils voudront bien faire des commandes à une éventuelle SCOP", explique le délégué CGT. Selon lui, environ 70 salariés seraient partant pour adhérer à cette SCOP, ils réussiraient à lever deux millions d'euros. "Ce devrait être suffisant puisque le tribunal de commerce demandait un million au seul repreneur potentiel, Mikaël Azoulay", conclut Nail Yalcin.