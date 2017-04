Les salariés de la Géode inquiets pour leur emploi

Les 14 salariés à temps plein de la Géode sont inquiets pour leur avenir. Ils ont déposé un préavis de grève qui court depuis mardi.

Universcience, actionnaire principal de ce cinéma situé dans le parc de la Villette, dans le 19e arrondissement, a décidé de trouver un nouvel exploitant pour la Géode d'ici la fin de l'année. Ce lieu culturel qui propose des documentaires scientifiques ou animaliers projetés sur un écran à 180 degrés, attire de moins en moins de monde. Il accueille 400.000 visiteurs par an, contre un million à sa création dans les années 1980. Une lassitude peut-être due à la technologie de plus en plus courante, ou à la programmation.

Universcience, qui regroupe la Cité des sciences et le Palais de la découverte, a donc lancé un appel à projet pour réinventer la Géode. Il y aurait trois repreneurs, croit savoir le Figaro : Pathé, la Compagnie des Alpes et GL Events. Mais la direction ne le confirme pas.

Les salariés dans le flou

Quelqu'il soit, le futur exploitant de cette boule à facette géante transformera complètement l'activité pour en faire, par exemple, une salle de cinéma plus commerciale, un lieu d'attraction ou même de réception... Peu importe le scénario, il inquiète certains salariés attachés à l'aspect éducatif de la Géode.

Certains travaillent là-bas depuis presque trente ans, et si l'activité change, ils ne resteront pas. Les syndicats veulent qu'Universcience, dans une logique d'unité, reprennent les salariés. Mais pour l'instant la direction ne leur a donné aucune garantie d'emploi. Elle promet seulement un accompagnement individuel pour ceux qui le souhaitent, avec notamment des entretiens et un bilan de compétences. C'est insuffisant, s'agacent les syndicats.

Le calendrier

Les offres de reprise doivent être déposées au plus tard à la mi-mai. Le nom du candidat choisi ne sera dévoilé qu'à la fin du processus, peut-être en octobre.