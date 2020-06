Les salariés de La Halle à Béziers réclament un peu de considération

Le groupe Vivarté auquel appartient l'enseigne est au plus mal financièrement. Les 19 salariés des 4 magasins de Béziers risquent d'être licenciés d'ici la fin de l'été. Ils estiment ne pas être soutenu par les élus locaux et déplorent de devoir se battre dans l'indifférence générale.

Le tribunal de commerce de Paris a accepté il y a quelques semaines l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour la chaîne de magasins de vêtements et chaussures La Halle ( 860 boutiques en France) et a décidé d'une période d'observation de six mois. L'enseigne est au plus mal après la fermeture imposée par la crise du coronavirus.

19 emplois sur la sellette à Béziers

Pour les 19 salariés des 4 magasins La Halle situés à la Ginièsse à Béziers (Hérault) l'inquiétude grandit. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Deux repreneurs se sont manifestés, Chaussea et Beau-Manoir, mais ils ne reprendraient que deux des quatre magasins biterrois. Il est peu probable que tout le personnel soit repris et beaucoup de salariés craignent un licenciement d'ici la fin de l'été. Samedi dernier, ils étaient en grève pour alerter sur leur situation. et dénoncer le manque de soutien des élus locaux.

" Moi j'ai 26 ans de boîte j'ai l'impression que je suis rentrée dans l'entreprise on l'a pas su, j'en sort, il ne se passe rien. Samedi , on a fait grève, les clients nous demandaient pourquoi? Ils n'étaient pas au courant. On a pas vu de journalistes, ni les élus locaux comme par exemple le maire de Béziers. Il y a quand même quatre magasins, 19 emplois menacés dans une ville ou le taux de chômage est important. On existe pas. C'est difficile à vivre" déplore Khadija Badaoui vendeuse et représentante du syndicat FO.

Khadija Badaoui vendeuse à La Halle de Béziers et représentante FO Copier