Les salariés de la Maison d'acueil spécialisée de Varetz veulent aussi toucher le Ségur de la santé

Les personnels des hôpitaux publics manifestaient une nouvelle fois ce mardi partout en France. Plusieurs manifestations ont eu lieu comme à Limoges ou Tulle. Parmi eux, de nombreux oubliés du Ségur de la santé tels les personnels de laboratoire. Certains établissements privés se sont également mis en grève pour réclamer plus de moyens et des augmentations de salaire. C'est le cas de la Maison d'accueil spécialisée de Varetz, gérée par l'association AGEF PTT, où la grande majorité des 75 salariés avaient cessé le travail.

On a l'impression à l'extérieur que tout ce qu'on a fait c'est normal" Nathalie Garreloux

Ils font partie des grands oubliés du Ségur de la santé alors qu'ils n'ont jamais cessé le travail durant la crise. Une situation d'autant plus incompréhensible pour les salariés qu'ils sont déjà bien moins payés que leurs collègues du public rappelle Nathalie Garreloux, accompagnante éducatif et social. "On a l'impression à l'extérieur que c'est normal. tout ce qu'on a fait c'est normal". "Une misère".

Voilà comment Frédéric Lépine, délégué CGT, qualifie les salaires à la MAS. "Ça fait 10 ans que je bosse à la maison d'accueil. Je travaille de nuit. Je bosse deux week-ends par mois et je gagne 1.300 euros". Et de souligner que s'occuper de personnes handicapées, elles sont une cinquantaine à Varetz, est très difficile psychologiquement.

Pas facile de recruter

Dans ces conditions recruter des personnels devient très difficile, la MAS de Varetz en manque. Elle est d'ailleurs depuis longtemps à la recherche d'un ergothérapeute. Le directeur, qui soutient le mouvement des salariés, désespère de le trouver faute de pouvoir lui proposer une salaire suffisant. "Si je prends quelqu'un qui vient de l'hôpital public sur un mi-temps ergothérapeute ou psychomotricien, explique Éric Margerit "Mi-temps = 1.000 euros net, chez moi j'ai plus que 700". Des écarts de salaire qui ont déjà poussé certains salariés à partir. La MAS de Varetz a connu plusieurs démissions ces derniers mois.