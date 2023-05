Les salariés de la maison de retraite de la Loire appelés à faire grève à Saint-Just-Saint-Rambert

Ils étaient une soixantaine vendredi dernier, le 12 mai, rassemblés devant la maison de retraite de la Loire (MRL). Les quelques 470 salariés de cet établissement de Saint-Just-Saint-Rambert, sont appelés à faire grève ce mardi 16 mai.

Ils ont appris il y a quelques jours "par des bruit de couloirs, par radio MRL", disent les syndicats, qu'une vingtaine de postes allaient être supprimés à la fin de l'année : 17 postes d'ASH, Agents de service hospitaliers, ainsi que deux postes de cadres et celui de la coiffeuse embauchée par la MRL.

Dans cette maison de retraite, l'une des plus grandes de France, qui accueille près de 500 résidents notamment dans des services Alzheimer et psychiatrie, les agents décrivent un quotidien de plus en plus difficile : "On n'a pas le temps de lever tous les résidents tous les matins, donc certains restent au lit. On les lave tous les jours, mais au lieu d'une douche plus poussée par semaine on est à une tous les 15 jours".

"On fait ce qu'on peut, mais c'est de la maltraitance"

Ces deux agents de service hospitaliers insistent : "On fait le nettoyage des chambres, on entretient les cuisines, mais en plus on va aussi chercher certains résidents, on leur donne à manger, parce que les aides-soignants ne sont pas assez nombreux pour le faire. On fait tout et seul pour 40 résidents c'est pas évident". "Moi mes parents, je préfère qu'ils meurent avant, plutôt que de venir en maison de retraite. On fait ce qu'on peut mais au bout d'un moment on ne peut plus".

L'humain face aux chiffres

De son côté, la direction de la maison de retraite de la Loire reconnaît devoir faire des économies "Nous sommes en déficit pour plusieurs raisons, explique Myriam Caucase la directrice, d'abord à cause d'une baisse d'activité puisque les gens ne veulent plus venir en maison de retraite, mais aussi pour des raisons de masses salariales et de frais de fonctionnement comme le chauffage qui ont fortement augmenté".

Mais elle dément vouloir supprimer une vingtaine de postes : "Il y a 3 personnes dont les contrats ne seront pas renouvelés car elles ne donnent pas satisfaction, mais pour les autres, mon but est de proposer aux ASH, agents de service hospitaliers, de devenir aides-soignants. Par rapport aux autres établissements de la Loire ou de France, nos ratio d'ASH sont bien trop haut alors que nos ratio d'aides-soignants sont en-dessous de la moyenne".

Une reconversion pour le moment hypothétique car l'Agence Régionale de Santé doit donner son aval puisque c'est elle qui paie 70% des salaires des aides-soignants.

