Les salariés de la papeterie Chapelle Darblay fêtent la fin d'un long combat

C'est la fin d'un long combat pour les syndicats et les salariés. L'épilogue et le dénouement sont heureux pour la papeterie Chapelle Darblay située à Grand-Couronne. Tous s'étaient donné rendez-vous ce samedi devant le site de l'usine pour célébrer la victoire.

"On attend maintenant de voir la fumée s'échapper de l'usine"

Les barrières du parking sont de nouveau ouvertes. "On revient sur le site pour la première fois, ce n'est pas rien", explique David. "Ce n'est pas rien car pour moi Chapelle c'est 30 ans de ma vie. Je travaille maintenant dans une autre usine mais je parle toujours de Chapelle, tous les jours. Là maintenant, on va retrouver les copains, on va passer un bon moment", ajoute-t-il.

"C'est marqué Chapelle l'usine qui ne meurt jamais et c'est fantastique car il y a eu des hauts, des bas. On y croyait puis on n'y croyait plus, tout s'effondrait, c'est bien que cela se termine comme ça", témoigne Frédéric, un ancien salarié.

Les syndicats et les salariés ont mené une bataille féroce pour conserver le site. Rachetée par la métropole de Rouen dans un premier temps puis revendue au consortium Veolia / Fibre excellence, l'usine devrait démarrer au plus tôt dans deux ans, en 2024.