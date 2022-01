Les salariés de la plate-forme d'appel de la CPAM à Puilboreau sont en grève ce mardi

A Puilboreau, vous avez peu de chance de tomber sur le site de la plate-forme d'appel de la CPAM. Le lieu reste discret, délocalisé depuis un an environ, du siège de la CPAM à la zone commerciale de Beaulieu, à deux pas de l'hyper U. Pas d'affiche, ni d'inscription particulière, juste une porte sécurisée pour arriver sur la plate-forme. En temps normal, il y a 70 employés, mais avec le COVID 19, au trois-quarts, les salariés sont en télétravail. Ce qui n'empêche pas certains de venir pour brandir un drapeau du syndicat FO devant le site.

Les employés traitent les appels de la Charente-Maritime, mais aussi ceux des Deux-Sèvres. Les mails de l'ancienne région Poitou-Charentes sont aussi traités à Puilboreau.

On doit traiter 13 mails par heure au moins, et répondre à 60 appels dans la journée - Juliette, une employée -

Juliette est maman de deux enfants. Elle a 33 ans, travaille à temps partiel, et gagne 900 euros net par mois :

"Les cadences deviennent compliquées. Avec la crise sanitaire, on est toujours autant sur la plate-forme, mais le nombre de mails et d'appels sont de plus en plus en nombreux. Notre direction nous a fixé de traiter au moins 13 mails à l'heure, et de répondre à au moins 60 appels par jour. Souvent on n'a pas le temps de bien traiter les dossiers. Les réponses peuvent être approximatives, on le sait, cela génère derrière d'autres mails, mais on n'a pas le choix. Si l'on fait moins que ces treize mails à l'heure, et 60 appels par jour, on reçoit un mail de la direction pour nous remettre la pression. C'est dommage, je suis en CDI, il y a de nombreux avantages à la CPAM, un bon CE, mais les conditions de travail sont devenues compliquées. Quand on est recruté, on nous dit que c'est dur, ils le savent, mais qu'au bout de 2 ou 3 ans maximum, ils nous changeront de service. Je suis là depuis 5 ans maintenant."

Pour la secrétaire FO de la CPAM de La Rochelle, Catherine Savolon, "la grande muette de la CPAM a cette fois décidé de mettre au jour des problèmes au quotidien. C'est un moment critique actuellement, la charge de travail est exponentielle. Ce flux d'appel rallonge le temps de réponse auprès des assurés. Il n'y a pas de perspective d'embauche, et les salaires sont trop bas."

Pour la direction de la CPAM de La Rochelle, le directeur Francis Montier précise qu'en fin d'année dernière, en décembre 2021, 5 CDD ont été recrutés pour faire face à des vagues d'appels de plus en plus nombreuses. Directeur qui reconnaît qu'avec le variant Omicron, "le nombre d'appels est sans commune mesure actuellement, un flux effectivement difficile à gérer".