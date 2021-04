Les salariés de la fonderie la SAM en Aveyron bloquent totalement leur usine

Le mouvement se durcit à la SAM de Vivez, dans le bassin de Decazeville en Aveyron. Placée en redressement judiciaire depuis plus d'un an, la fonderie qui fabrique exclusivement des pièces pour Renault et qui emploie 360 personnes, n'a toujours pas de repreneur. Le seul candidat qui s'est fait connaître, le groupe espagnol CIE Automotive, a finalement retiré son offre. Pour faire pression sur le constructeur français, les salariés bloquent leur usine à partir de ce jeudi matin et pour "une durée indéterminée". Jusqu'à présent, seules les livraisons étaient bloquées sur le site aveyronnais.

Une manifestation est prévue ce jeudi à 14h30 devant la préfecture de Rodez. Les représentants de la CGT espèrent être reçus par la préfète. Manifestation "pour exiger de l’état de trouver un repreneur crédible porteur d’un projet d’avenir garantissant la pérennité des emplois et de l’outil industriel" écrit l'union départementale de la CGT en Aveyron sur sa page Facebook.

