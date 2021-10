Les salariés de la SAM veulent interpeller Jean Castex dans le Lot

Le Premier ministre sera à Cahors et à Figeac. Les salariés de la fonderie aveyronnaise, qui l'avaient invité il y a un mois, comptent bien aller l'interpeller directement lors de son déplacement pour l'alerter sur l'avenir de leur usine.

Jean Castex se rend pour la première fois dans le Lot depuis qu'il est devenu Premier ministre. Une visite qui n'est pas au goût des salariés de la SAM, la fonderie aveyronnaise.

Alors que leur entreprise menace de fermer définitivement ses portes, si elle ne trouve pas de repreneur d'ici au 19 novembre, les employés de la SAM ont invité Jean Castex à Viviez, il y a un peu plus d'un mois, pour qu'il vienne visiter leur usine.

Nous considérons cela comme du mépris - les salariés CGT de la SAM

Dans un communiqué des représentants CGT, ils indiquent n'avoir obtenu aucune réponse du Premier ministre. Alors quand ils ont appris sa venue, vendredi 29 octobre, à une trentaine de kilomètres seulement de chez eux, ils ont décidé de venir directement à la rencontre de Jean Castex.

Ils se rendront donc à Figeac "afin de faire entendre [leur] colère et de pouvoir obtenir un entretien" avec le Premier ministre. Des salariés qui attendent un engagement plus fort de l'Etat et de Renault, que leur entreprise fournit.

Le site de la SAM a été placé en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce a décidé d'accélérer la procédure, en avançant au 19 novembre l'échéance. Elle était initialement prévue au 10 décembre. Pour l'instant, aucun repreneur ne s'est manifesté.