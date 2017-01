Les salariés de la Seita à Fleury comptent sur le gouvernement pour sauver leur centre de recherches

Le cigarettier britannique Imperial Tobacco a annoncé en octobre dernier son intention de fermer son centre de recherches de Fleury-les-Aubrais. Plutôt qu'un repreneur, les salariés proposent la création d'un laboratoire indépendant créé par le gouvernement français. Ce serait une première en Europe

Christophe Chiron et Lionel Vignard ont rejoint le centre de recherches de la Seita à Fleury-les-Aubrais en août 2015. C'était une mesure de reclassement, un poste qu'Imperial Tobacco leur avait proposé, lorsque le groupe a fermé son usine de Carquefou, près de Nantes, avec ses 327 salariés. Tous les deux ont dû apprendre un nouveau métier, changer de vie. Christophe Chiron et sa femme font construire une maison ici dans le Loiret, ils ont quitté la Vendée, là où ils habitaient. Lionel Vignard, lui, a laissé sa fille là-bas, avec sa maman. "Tout ça s'arrête ici", regrette Christophe. "Si on m'avait dit que ça n'allait durer que deux ans, on n'aurait pas tout quitté pour venir. En plus, avant de dire oui à ce reclassement, j'avais posé la question de la pérennité du site de Fleury, on m'avait assuré qu'aucune fermeture n'était prévue".

"On nous avait assuré que le site de Fleury n'était pas menacé" dit Christophe Chiron Partager le son sur : Copier

70.000 analyses réalisées chaque année par le centre de recherches de Fleury-les-Aubrais

"On s'est moqué de nous", dit Lionel. "Alors ce projet de laboratoire indépendant lancé par les syndicats, on y croit beaucoup. C'est une note d'espoir, et ce serait une belle revanche sur ce groupe qui ferme ce site de Fleury juste pour gagner quelques millions d'euros de plus". Le projet, il est parti d'un constat : depuis plus de 40 ans, la Seita, puis Imperial Tobacco réalise 70.000 analyses chaque année dans ce centre de recherches de Fleury-les-Aubrais. "On analyse les fumées de la cigarette, pour mesurer les taux de goudron, de nicotine, et de monoxyde de carbone, ça c'est obligatoire et c'est ce qui figure sur les paquets", explique Gérard Bru, qui est chimiste à la Seita depuis 14 ans. "Mais il y a une nouvelle réglementation internationale. On est censés analyser les composants chimiques de la cigarette, vérifier qu'il n'y a pas de métaux lourds, de produits nocifs. La loi française ne l'impose pas pour l'instant, mais nous on le fait déjà. En fermant son centre de recherches ici, sans véritablement le remplacer, Imperial Tobacco renonce à s'assurer de la bonne qualité de ses cigarettes", dit Gérard Bru.

"Demain les consommateurs auront des cigarettes moins bien contrôlés" dit le chimiste Gérard Bru Partager le son sur : Copier

Aujourd'hui l'Organisation Mondiale de la Santé et la Commission Européenne imposent des analyses très poussées des composants chimiques de la cigarette. C'est ce que nous faisons tous les jours ici à Fleury. Nous proposons simplement au gouvernement français de respecter ces nouvelles législations mondiales, en utilisant notre savoir-faire".

"Ce que nous proposons au gouvernement français, c'est donc d'être le premier en Europe à créer un laboratoire indépendant, qui sera le seul à réaliser ces analyses dont le consommateur a besoin", argumente Nathalie Balberde, délégué syndicale Unsa à la Seita. "On s'appuie sur une directive européenne, qui rendra tôt ou tard obligatoires ces analyses. Nous, nous avons le savoir ici, nous savons parfaitement réaliser toutes ces recherches. S'il y a une volonté politique, nous pouvons sauver ce site, ses 87 emplois, et en faire une référence". Les salariés se sont rassemblés ce mercredi devant le centre de recherches de la Seita, pour défendre leur projet, alors que plusieurs élus du département étaient à Paris pour rencontrer Christophe Sirugue, le Secrétaire d'Etat à l'Industrie.

Tweets

Le secrétaire d'État à l'Industrie s'engage à parler du projet à la ministre de la Santé

Jean-Pierre Sueur, le sénateur socialiste, François Bonneau le président socialiste de la région Centre Val de Loire, la maire UDI de Fleury-les-Aubrais Marie-Agnès Linguet, Marianne Dubois la députée LR de la circonscription, et Charles-Eric Lemaignen, le président d'Orléans-Métropole, ont présenté ce projet au gouvernement. "Car il ne peut se réaliser que s'il y a une véritable volonté politique" , explique Miguel Rey, délégué CGT à Fleury. "Aujourd'hui on légifère sur l'environnement de la cigarette, sur le paquet neutre, sur les lieux où l'on peut fumer, mais pas sur le produit lui-même. C'est une vraie question de santé publique, dont doit se saisir maintenant le gouvernement, il n'est pas trop tard. Et le financement, il existe presque déjà. On taxe le tabac à plus de 80%, les cigarettiers ont les moyens de financer ce genre de projet". Les syndicats ont écrit à la ministre de la Santé pour lui présenter son projet. Sans réponse pour l'instant. Mais ce mercredi le secrétaire d'État à l'Industrie a promis aux élus de se rapprocher de Marisol Touraine pour évoquer ce projet. Et de reprendre contact avec Imperial Tobacco, pour insister sur l'obligation légale qu'a le groupe de trouver un repreneur. Il a jusqu'au 7 juillet pour cela, mais à Fleury-les-Aubrais, on croit bien plus au projet des salariés qu'aux recherches du cigarettier britannique.