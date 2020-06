Les salariés de LDC à Sablé-sur-Sarthe débrayent pour dénoncer une surcharge de travail

Les salariés de LDC de Sablé-sur-Sarthe sont appelés à débrayer ce vendredi de 11h à 13h. Un mouvement à l'appel de l'inter-syndicale pour dénoncer une surcharge de travail sur le site.

"Depuis le début du confinement, les salariés ont eu énormément de travail" souligne Laurence Diogène, déléguée Force Ouvrière. "Alors, c'est bien pour l'entreprise, mais les salariés ont fait beaucoup d'heures dans les ateliers de découpe. Dans certains services, les salariés ont fait parfois des journées de plus de neuf heures".

Les élevages de poulet fermier de Loué (illustration) © Maxppp - Joël Le Gall

C'est du lundi au samedi, donc ça devient compliqué. J'ai des collègues qui ont fait des semaines de 48h ! Il faut bien se rendre compte que l'on fait des métiers difficiles et que pendant le confinement, même si on n'est pas des soignants on a quand même été au service des gens et on a été très sollicités".

"On a eu une prime de dix euros par jour pendant le confinement mais on veut que l'année prochaine les primes augmentent.

Notre rôle d'élus, c'est aussi d'alerter la direction. Et suite à ce débrayage, on espère que la direction viendra à notre rencontre pour que l'on puisse échanger ensemble, obtenir une vraie reconnaissance des primes supplémentaires, et une belle augmentation pour les futures négociations salariales".

La direction de LDC que nous avons joint par téléphone n'a pas souhaité réagir mais reconnait que la période est difficile et qu'il y a des tensions.

Tous les salariés (intérimaires compris) ont reçu une prime Covid de dix euros nets par jour pendant toute la durée du confinement.

