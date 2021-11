Les salariés de Leroy Merlin Poitiers veulent qu'on partage mieux les bénéfices.

Devant les chiffres d'affaires records de Leroy Merlin les syndicats demandent une plus grande répartition des bénéfices pour tous et notamment sur les bas salaires.

Une mobilisation d'employés devant le Leroy Merlin de Poitiers, de mémoire de fidèles clients "on n'a jamais vu ça". Ils sont pourtant une vingtaine en ce vendredi matin à se joindre au mouvement national qui touche le leader du bricolage hexagonal. Après Decathlon la pression monte donc chez Leroy Merlin, enseigne qui appartient aussi à la célèbre famille Mulliez. Résultat aucune organisation syndicale n’a signé l’accord sur les salaires. Après plusieurs années avec des chiffres d'affaire exceptionnels, les salariés réclament eux aussi de toucher une plus grande part des bénéfices. Le magasin de bricolage de Poitiers a vécu son premier débrayage ce vendredi matin entre 10 h et midi et un nouveau mouvement est annoncé pour ce samedi matin. Les syndicats dénoncent le sort qui a été fait au salarié au moment où se discutait au siège du groupe les NAO, négociations annuelles obligatoires. Une vingtaine de salariés sur les 180 CDI de l'enseigne poitevine ont donc débrayé devant les portes du magasin.