Les salariés de Dior à Saint-Jean-de-Braye sont en grève pour réclamer de meilleurs salaires

Ils sont plutôt discrets et n'ont pas l'habitude de se mobiliser, mais depuis ce lundi 3 octobre, les salariés du groupe LVMH sont en grève, ils ont installé un piquet de grève devant leur site de Saint-Jean-de-Braye. Ils demandent à la direction de revoir la hausse des salaires négociée début 2022.

Les salariés de l'usine Dior à Saint-Jean-de-Braye, dans la métropole d'Orléans, se mobilisent à leur tour sur la question des salaires, face à la hausse de l'inflation. Depuis ce lundi 3 octobre, dès 6 heures du matin, un piquet de grève a été installé devant les portes du site loirétain du groupe LVMH, l'un des poids lourds de l'industrie du luxe en France. Selon le syndicat Force Ouvière, 300 salariés sont en grève, sur les 2500 que compte ce site où sont produits les parfums Christian Dior.

Une rééavaluation de la hausse des salaires négociée début 2022

La cause de cette mobilisation inédite depuis 2014 : les salaires. Les grévistes demandent à la direction de revoir la hausse des salaires qui avait été négociée début 2022. A l'époque, l'inflation n'était pas au niveau d'aujourd'hui, et la revalorisation de 3,3% accordée en début d'année semble insuffisante. Ils demandent donc une réévaluation à la hauteur du coût de la vie. Et selon les grévistes présents, le piquet de grève en place depuis ce lundi matin ne sera levé que lorsque cette réévaluation aura été annoncée par la direction.

Sur place, des salariés en grève se sont en effet installés pour durer et tenir le piquet de grève jour et nuit. Ils ont distribué des tracts au personnel, au moment de la prise de service, et ont investi une partie du rond-point qui relie la route de Boigny-sur-Bionne à la tangentielle. La direction a proposé aux représentants du personnel une réunion avec la direction des ressources humaines, ce lundi après-midi.