Les salariés de Metex, ex-Ajinomoto, redoutent la suppression de postes de laborantins

Dans la zone industrielle d'Amiens Nord, des salariés de Metex (ex-Ajinomoto) entrent dans leur cinquième journée de grève ce samedi. Tous demandent de ne pas supprimer les acquis sociaux de l'entreprise : congés, salaires, repos... Une catégorie est particulièrement en colère et inquiète : les laborantins. Ce sont eux qui sont notamment en charge de contrôler la qualité des acides aminés produits dans l'usine. En plus de la charge de travail, d'arrêts maladie non remplacés selon eux, s'ajoute la perspective de voir la suppression de 12 postes de laborantins sur une trentaine.

ⓘ Publicité

12 salariés bientôt changés de poste

Ces postes doivent être rattachés au siège de l'entreprise près de Clermont-Ferrand. La direction de Metex veut en effet réduire d'1,6 millions d'euros les frais dus à la masse salariale et insiste sur les difficultés économiques liées à la concurrence et à la guerre en Ukraine. Ce transfert de postes voudrait dire selon les laborantins que certains contrôles qualité des produits amiénois se feraient à 500 km de là, en Auvergne. "C'est absurde, on est sur place, on est plus réactifs", s'agace une laborantine, qui comme ses collègues préfère ne pas parler au micro et rester anonyme. Toujours selon les grévistes, les 12 salariés concernés - pas encore connus - devront former leurs successeurs, a priori d'ici fin septembre. "Pendant ce temps, on sera à cheval sur deux postes", affirme un laborantin. Car bientôt, les salariés concernés par la mesure seront invités à postuler ailleurs dans l'entreprise.

"Quand on dit reclassement, j'ai l'impression qu'on nous trie comme des poubelles"

La direction de Metex promet en effet de les reclasser, mais pas dit que leur nouveau service colle à leurs compétences. "Quand on me parle de reclassement, j'ai l'impression qu'on nous trie comme des poubelles", lâche une laborantine en poste depuis 15 ans. La direction de Metex à Amiens dit avoir besoin d'économiser pour être plus compétitive. Le délégué CFDT de Metex Samir Benyahya juge qu'il y a d'autres moyens : "La direction veut économiser 1,6 million d'euros sur la masse salariale. On a fait des efforts : on renonce aux augmentations de salaires cette année, on propose aussi de nous réorganiser dans le travail pour éviter un recours à l'intérim", détaille-t-il.

Contactée par France Bleu Picardie, la direction de Metex se dit contrainte de faire des économies pour son plan de transformation de l'usine, chiffré à 70 millions d'euros. Mais ça ne passera pas par des licenciements ou un plan social promet la direction d'Amiens. "Le dialogue n'est pas fermé avec les syndicats", affirme la direction. Mardi 11 avril, un représentant syndical a rendez-vous avec la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS), en vue d'une médiation avec la direction de Metex.