Les salariés de Nestlé Waters Vittel attendent désormais une réponse de la direction nationale

Ils avaient rempli deux bus tôt ce lundi matin vers 4h45. Les salariés de Nestlé Waters à Vittel et Contrexéville étaient une centaine à prendre la direction d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, pour discuter du plan social toujours en cours sur l'usine vosgienne, menaçant 171 postes sur 721. Auprès de la patronne de Nestlé France, ils ont donc proposé leur alternative, censée éviter les licenciements secs, mais rejetée une première fois il y a une semaine.

Réponse en fin de semaine

Des propositions enregistrées par la direction, qui n'a toutefois pas encore formulé de réponse. Du côté des syndicats, on s'y attendait, mais on attend maintenant de voir la suite. "Ils nous ont écouté, mais sommes-nous entendus ? Nous le saurons en fin de semaine", explique l'intersyndicale. Une réponse est effectivement promise en fin de semaine, à la veille des deux dernières réunions de négociations avec la direction locale : les 11 et 12 octobre. Rappelons qu'un accord doit être trouvé d'ici le 13 octobre.