Les salariés de Nestlé Waters Vosges mobilisés contre le plan de suppression de 171 postes

L'inquiétude des salariés de Nestlé Waters à Vittel et Contrexéville dans les Vosges. Depuis le mois de mai, ils savent que 171 postes vont être supprimés sur les 721 que compte le site vosgien qui produit les eaux Hepar, Contrex et Vittel. Le géant de l'eau minérale justifie ce plan social par sa décision de ne plus commercialiser Vittel et Contrex en Allemagne notamment. Une réunion entre la direction et les syndicats avait lieu ce jeudi pour négocier les conditions de départs des salariés. Les syndicats espèrent qu'il n'y aura pas de licenciement sec mais en grande partie un accompagnement jusqu'à la retraite des salariés les plus âgés.

Objectif zéro licenciement

Zero licenciement, ces deux mots sont inscrits en lettres rouges sur une banderole tendue à l'entrée du site. Jonathan a été embauché il y a cinq ans et il n'a pas hésité à venir : "c'est pour montrer aux syndicats qu'on est là pour leur donner un peu plus d'appui pour les négociations sur les départs anticipés, qu'on éviter de licencier, surtout les jeunes qui viennent d'arriver". Tous espèrent que Nestle Waters finance l'accompagnement des salariés les plus âgés vers la retraite. Il faut que ça bouge pour cet employé présent sur le site depuis 25 ans : "on ne sait pas où l'on va, on nous demande de faire des efforts mais il faut qu'ils en fassent aussi des efforts".

Mobilisation contre un projet de plan social à l'usine d'embouteillage Nestlé Waters de Vittel © Radio France - Cedric Lieto

Une petite centaine de salariés et de retraités du site, c'est encourageant pour Yannick Duffner, secrétaire syndical CFDT de Nestlé Waters Vosges : " ça donne beaucoup de confiance pour l'avenir, il n'y a que par le combat qu'on pourra faire modifier tout ça. On est très satisfait de voir autant de monde". Des discussions observées de près par Franck Perry, le maire de Vittel venu à la rencontre des salariés : "on est attentif. Ce sont des personnes qu'on connaît tous. J'ai été à l'école avec certains salariés. Il y a de l'humain et puis moins de salariés, c'est plus de maisons à vendre, moins d'écoles, moins de services donc on est vigilant".