Les salariés de Pôle Emploi appelés à faire grève, ce mardi, en Occitanie

Ce mouvement national porte sur les salaires et les conditions de travail. Les agents dénoncent notamment des plans d'action et des exigences gouvernementales qui s'accumulent depuis quelques temps.

Les salariés de Pôle Emploi sont appelés à cesser le travail ce mardi. Un mouvement national suivi par la totalité des syndicats. Les agents réclament des hausses de salaire : il n'y aurait pas eu d'augmentation significative depuis 2017. Mais ils dénoncent surtout des plans d’action qui s'accumulent depuis quelques mois.

"Faire du chiffre pour faire du chiffre, au final, ça n'a pas de sens"

Pour Emmanuel M’Hedhbi, délégué syndical au SNU-FSU Pôle Emploi en Occitanie, les exigences du gouvernement sont de plus en plus difficiles à tenir : "Il y a bientôt des élections présidentielles : il faut donc afficher des statistiques du chômage présentables. Du coup, le gouvernement va d'injonction en injonction. Dans l'absolu, cela pourrait être intéressant comme par exemple quand on nous demande de mener des actions spécifiques vers les jeunes ou les chômeurs de longue durée. Mais en multipliant ce type d'injonctions, on n'y arrive plus. On est évidemment là pour répondre aux demandes du gouvernement : nous sommes un opérateur de l'Etat. Mais faire du chiffre pour faire du chiffre, au final, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas notre mission."

Un rassemblement est prévu à 10 heures mardi devant la direction régionale de Pôle Emploi à Balma. Les grévistes devraient rencontrer le directeur régional. Certaines agences pourraient être fermées ou fonctionner avec des effectifs réduits aujourd'hui.