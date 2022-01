C'est un fait rare. Les dix syndicats de Pôle Emploi appellent, de façon unanime, tous les salariés à faire grève ce mardi 1er février. Ils se mobilisent pour une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail.

"On a besoin de temps pour accompagner les gens" : les salariés de Pôle Emploi appelés à la grève ce mardi

Les dix organisations syndicales de Pôle Emploi (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SNAP, SNU-FSU, STC, SUD et UNSA) appellent à la grève ce mardi 1er février un peu partout en France. Toute l'intersyndicale se mobilise : "C’est rare" assure Luc Chevallier, agent Pôle Emploi et représentant du syndicat SUD. "Depuis fin 2018, nous n'avons pas eu une grève aussi unanime ce qui démontre bien les problèmes" poursuit-il. Les syndicats dénoncent des salaires trop bas et des conditions de travail qui se détériorent chaque jour.

Une hausse des salaires

L'intersyndicale demande notamment une hausse des salaires significative, alors qu'il n'y a "pas un jour sans de nouvelles hausses de prix, notamment l’énergie, les carburants, le logement, les dépenses contraintes" peut-on lire dans un communiqué commun. "Depuis la fusion en 2008 (fusion entre l'ANPE et les Assédic donnant naissance à Pôle Emploi, ndlr), nous n'avons eu que des augmentations marginales. La direction propose 1% pour les agents privés, rien pour les agents publics" explique Luc Chevallier. Le syndicat fait donc une autre proposition à la direction : "Nous demandons une hausse de 15%".

"On ne sait plus où donner de la tête"

Parmi les revendications des syndicats, il y a aussi la volonté de redonner du sens à leur travail et cela passe notamment par le temps accordé aux demandeurs d'emploi : "On a besoin de temps pour accompagner les gens, il ne faut pas qu’on ait un nombre surréaliste de personne à suivre. Certains collègues suivent 800 à 900 personnes ! On ne peut pas considérer que l'on fait un travail correct" dénonce Luc Chevallier.

L'intersyndicale pointe également du doigt la multiplication des plans d'action, "de nouvelles exigences gouvernementales, et toujours à marche forcée : plan DELD, CEJ, renforcement du contrôle de la recherche dans un contexte de durcissement des règles de l’assurance-chômage". Elle demande notamment l'abrogation de cette réforme de l'assurance-chômage, entrée en vigueur au 1er octobre dernier : "C’est une usine à gaz. On ne sait plus où donner de la tête" assure Luc Chevallier.

Enfin, les syndicats s'opposent à la politique d'embauche de CDD : "Cela complique les choses car il faut constamment former notamment sur les indemnisations". Ils demandent la titularisation des CDD et l'embauche directe en CDI après une période d'essai.

Un rassemblement est prévu ce mardi à 11h devant la direction générale de Pôle Emploi, avenue du Docteur Gley à Paris.