Les salariés de Pôle emploi dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail

C'est la première fois qu'une intersyndicale à Pôle emploi réunit autant d'organisations, signe que le malaise est profond selon Ludovic Louis, délégué syndical Grand Est du SNU-FSU "un salarié sur deux est en grève aujourd'hui, c'est dire en effet si la colère est grande face à l'enchainement des plans d'actions que plus personne ne comprend. Un conseiller chez nous peut suivre jusqu'à 600 demandeurs d'emploi. Comment rendre un service de qualité quand on suit autant de monde, sans compter que nous sommes mal payés".

On fait peut être un boulot de merde

Face aux réformes qui s'empilent et aux changements incessants, Olivier Koppel, conseiller auprès des entreprises et délégué CFTC avoue ne plus trouver de sens à son métier "venir le matin au travail en se demandant si on va réussir quelques choses, c'est mon quotidien. C'est quand même fou de se dire le soir quand on rentre chez soi, peut être qu'on a fait un boulot de merde. Aujourd'hui il y a tellement de plans d'actions qui se superposent que même les managers ne savent plus définir les priorités".

Cette réforme est une catastrophe pour les chômeurs et les conseillers

Olivier Foin, conseiller Pôle emploi, délégué du syndicat Sud Solidaire conteste le fond même de ces réformes et notamment celle portant sur l'indemnisation plus restrictive du chômage "cette réforme est non seulement une catastrophe pour les chômeurs puisqu'elle diminue le montant mensuelle de leur allocation mais elle met aussi dans la difficulté bon nombre de conseillers parce qu'ils ne savent plus dire combien le demandeur d'emploi pourra toucher tellement c'est complexe. En plus de ça, il y a les contrôles, ça sert à quoi de contrôler les demandeurs d'emplois, ça sert à rien, les contrôleurs seraient mieux dans les agences. et ça ne sert à rien de stigmatiser les demandeurs d'emplois, ils ne sont pas responsable de leur situation".

La dernière grève chez Pôle emploi remonte à novembre 2018.