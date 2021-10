Les salariés de Qualipac en grève à Saint-Saturnin-du-Limet : "La direction nous prend pour des cons"

Les salariés de Qualipac Aluminium sont en grève ce mardi à l'appel de la CGT. Ils sont appelés à débrayer toute la journée sur le site de production à Saint-Saturnin-du-Limet, près de Renazé, en Mayenne. Une quarantaine d'ouvriers sont devant les grilles de l'usine. En pleine crise du pouvoir d'achat, ils réclament une hausse des salaires ou une prime de 1.000 euros, la direction refuse pour l'instant.

Bruno Jorant est le secrétaire du CSE, le comité social et économique de l'entreprise spécialisée dans la fabrication notamment des bouchons de bouteilles de parfum : "Le principal, c'est le pouvoir d'achat bien-sûr. Le SMIC a augmenté de 2,2%, on a donc demandé un rattrapage. La direction a refusé et nous a dit qu'on devrait voir ça l'année prochaine. On a alors demandé une prime de 1.000 euros pour compenser la perte de pouvoir d'achat et on nous propose 150 euros. Les salariés ont dit non et estiment qu'ils sont pris pour des cons".

La CGT et les élus du CSE se disent disponibles pour discuter, entamer des négociations. Si la direction ne fait aucun geste dans les prochaines heures, le mouvement de grève se poursuivra ce mercredi.