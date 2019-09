Les salariés de Remade, entreprise manchoise en difficulté, dénoncent "l'immobilisme de leurs actionnaires"

Les 470 salariés de Remade, entreprise de reconditionnement de smartphones à Poilley dans le sud-Manche, se sont mobilisés ce lundi 16 septembre pour défendre leurs emplois et leur entreprise, à travers "un mouvement symbolique" et non une grève.