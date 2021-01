Les salariés de Renault Douai satisfaits par la construction de la R5 électrique

"Elle est belle, vous l'avez vu ?". Christophe, 25 ans chez Renault Douai, a le sourire aux lèvres en évoquant la nouvelle R5, électrique, que Renault souhaite commercialiser en 2025. "C'est une bonne nouvelle, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. On avait peur au début, surtout pour les sous-traitants, mais avec ce nouveau véhicule électrique, ça va faire du bien.", ajoute-t-il.

à lire aussi La future Renault 5 électrique sera fabriquée à Douai

Les syndicats sont eux aussi assez satisfaits de cette annonce. "Ce qui intéresse les salariés, c'est de préserver leurs emplois et d'avoir des perspectives d'avenir", explique Christophe Faidherbe, délégué syndical FO. La direction, par la voix du tout nouveau directeur du pôle électrique pour le Nord de la France, Luciano Biondo, ne veut pas communiquer de chiffres, "mais _on va embaucher_", a-t-il confirmé.

Du côté de la CGT, on est satisfaits mais on reste méfiants. "On revendique le fait que d'autres véhicules électriques soient construits à Douai, pour utiliser au maximum les capacités de l'usine", affirme David Dubois, secrétaire général du syndicat chez Renault Douai. Il appelle de ses vœux sa direction à "stopper la casse sociale", en embauchant.

La direction de Renault dit maintenant vouloir "se mettre au travail" pour avancer sur le projet de R5 électrique. Mais devant les grilles de l'usine Georges Besse de Douai, on voit, pour le moment, l'avenir sereinement.