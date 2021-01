Les salariés de Samsic qui nettoient les Crudettes à Châteauneuf dénoncent leurs conditions de travail

C'est un rassemblement rare mais qui illustre bien les difficultés dans les sociétés de nettoyage. Soutenus par la CGT, 8 salariés de l'entreprise de nettoyage Samsic se sont rassemblés ce vendredi après-midi devant le siège local de leur employeur à St Jean-de-la-Ruelle.

Ces salariés font partie de l'équipe de 11 personnes - tous des hommes - travaillant sur le site de l'entreprise Les Crudettes à Châteauneuf-sur-Loire, qui conditionne des salades et des crudités. Un site important, qui compte 500 salariés, et dont les lignes de production s'arrêtent tard la nuit pour repartir tôt le matin.

Pénibilité et salaires au plus bas

Dans l'intervalle opèrent les salariés de Samsic, qui racontent des conditions de travail très difficiles, entre sous-effectif permanent et pénibilité dans le froid et dans l'humidité. "Ce sont des cadences infernales, témoigne Djelloul Tagmount, 54 ans, l'un d'entre eux. Les lignes de production sont immenses, le travail est très physique. Il fait toujours très froid et quand on reprend nos blouses le lendemain, elles n'ont pas été séchées, elles sont encore humides ! J'ai déjà dit à notre directeur : "Venez travailler avec nous une nuit, vous verrez combien de temps vous tiendrez !" C'est vraiment très dur."

Lui est ses collègues sont donc venus manifester devant les bureaux de Samsic à St Jean-de-la-Ruelle. Une initiative que salue Abdelmajid Nadir, secrétaire général de la CGT Propreté dans le Loiret. "Dans le secteur du nettoyage, commente-t-il, c'est toujours la même histoire : les conditions de travail sont terribles, les salaires sont au plus bas, mais les salariés préfèrent se taire parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Là, les salariés de Samsic qui travaillent sur le site des Crudettes sont très courageux."

Des cahiers des charges drastiques

Et le responsable CGT d'ajouter : "J'en appelle à tous les clients qui passent par les sociétés de nettoyage à qui ils imposent des cahiers des charges très sévères. Il ne faut pas qu'ils oublient que derrière ces cahiers des charges, il y a des êtres humains qui ont le droit aussi à la dignité."

Après 2 heures de discussion à brule pourpoint et sur le parvis du bâtiment de l'entreprise, la direction de Samsic s'est engagée à réaliser un audit, à régler au plus vite les problèmes d'heures supplémentaires "oubliées" dans les fiches de paie et à négocier également avec les responsables des Crudettes, dont l'usine appartient au groupe LSDH (Laiterie de St Denis-de-L'hôtel). Un rendez-vous plus formel avec les salariés a été convenu pour le 18 janvier.