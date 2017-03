Les salariés de Schneider Electric serrent les rangs après la fermeture annoncée de Mudaison

Quatre jours après l'annonce de la fermeture de l'usine de Mudaison, une petite centaine de salariés de Schneider Electric s'est rassemblée mardi matin devant le site de Lattes. Ils dénoncent la stratégie industrielle du groupe, incohérente et, selon eux, indifférente au sort du personnel.

Les salariés de Schneider Electric ont décidé de se faire entendre. Opération escargot et tractage lundi près du site de Lattes, débrayage ce mardi matin et rassemblement devant les grilles, tous drapeaux dehors, pour protester contre la prochaine fermeture de l'usine de Mudaison, près de Mauguio.

Une petite centaine de salariés ont répondu présents, ouvriers et cadres côte à côte. Aujourd'hui, plus aucun ne se sent à l'abri d'une mutation ou d'un licenciement.

Un peu moins de 300 personnes travaillent sur le site Schneider Electric de Lattes, effectif en baisse constante. © Radio France - Marie Ciavatti

"C'est un projet de destruction. Dans des conditions comme celles-ci on a du mal à penser que ça puisse être viable."

L'annonce de la fermeture de Mudaison a été faite vendredi dernier en comité d'entreprise, sans préavis, au chapitre "questions diverses". "On est resté sidérés, raconte Didier Coq, un ancien du site de la Pompignage, parti travailler à Mudaison. On a un chiffre d'affaires, des résultats probants. Transférer l'activité hors région c'est difficilement acceptable. Les salariés ont déjà vécu un gros traumatisme puisqu'il y a eu des vagues de licenciement lors de la précédente fermeture. (...) Là aujourd'hui c'est un projet de destruction. Ce n'est pas concevable de reclasser 100% des gens avec 40% d'activité. On n'y croit pas. On sait déjà qu'avec 100% des gens, 100% d'activité et une rentabilité, il y a des sites Schneider qui ferment."

"J'étais dessinateur industriel. Aujourd'hui je suis comme 30 ans en arrière, sur une chaîne de montage."

La fermeture à Mudaison est programmée d'ici la fin de l'année. Le gros de l'activité, la partie la plus rentable, doit partir à Aubenas. Le reste de la production et la quarantaine de salariés seront transférés à Lattes. Un scénario peu cohérent aux yeux des syndicats, car à Lattes la charge de travail diminue d'année en année.

"Mais on va faire quoi ? je vais apprendre un nouveau métier ?". C'est Alain Vittoz qui parle. Gabari imposant. Cheveux en brosse. 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Lors de la restructuration de Fabrègues, il a accepté un poste à Mudaison. "J'étais dessinateur industriel. Aujourd'hui j'ai accepté de perdre tous mes coefficients. Je suis comme 30 ans en arrière, sur une chaîne de montage. Et aujourd'hui on m'apprend que là où je travaille, ça part à Aubenas?"



"Si les politiques nous entendent... On voit aucune réaction. C'est décevant. On va se retrouver à vendre des chichis sur la plage? C'est ça notre devenir ?"

Alain Vittoz a été représentant syndical CGT pendant des années. Il s'est bagarré contre la direction et ses plans successifs de restructuration. Lors du rachat d'Areva par Schneider, lui et quelques autres avaient averti: "C'est un concurrent qui nous rachète". "Petit à petit ils ont récupéré tous nos produits qui fonctionnaient très bien. Ils ont arrêté les leurs. Ils nous ont pillés et les ont rapatriés dans leurs sites historiques. Ils ont fermé les sites les uns derrière les autres. On s'aperçoit que dans le Sud, on (les anciens sites Areva) va disparaître totalement. Si les politiques nous entendent... Ils le savent. Mais on voit aucune réaction. C'est décevant. On se demande vraiment qui défend le Sud et les emplois ici. On va se retrouver à vendre des chichis sur la plage? C'est ça notre devenir?"

Le seul espoir selon les syndicats est d'obtenir le maintien de toute la production de Mudaison ici dans l'Hérault. Ils comptent en apprendre un peu plus sur la stratégie du groupe, lors du Comité Central d'Entreprise ce mercredi à Paris. Les salariés eux annoncent qu'ils vont poursuivre les actions.