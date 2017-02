Les salariés de Simply Market manifestent devant un entrepôt d'Amiens

L'entrepôt Simply Market de la zone industrielle Nord à Amiens est bloqué par plusieurs dizaines de salariés grévistes depuis ce mercredi matin. Un mouvement à l'appel de la CGT pour réclamer de meilleurs salaires et la fin du "management de la terreur".

Les pneus et les palettes en bois bloquent les accès au parking de l'entrepôt Simply Market de la zone industrielle Nord à Amiens depuis ce mercredi matin. Le mouvement, initié par la CGT, a débuté à 5h et pour une durée illimitée.

La CGT Atac Simply Market d'Amiens dénonce l'attitude de la direction du groupe. Des négociations salariales sont en cours et, pour le moment, la direction propose aux salariés une augmentation de 0,6%. "Cela fait 6,62€" s'insurge Claude Leclercq, délégué syndical CGT. "Autant dire zéro, poursuit le leader syndical, ça n'est même pas l'augmentation que l'on va subir sur le gaz et l'électricité, on ne peut pas vivre avec ça".

Une trentaine de salariés de #simplymarket bloque l'accès du site rue de Poulainville à #Amiens pic.twitter.com/Cb5YHLglPV — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) February 22, 2017

150 euros de plus par mois

La CGT réclame donc une augmentation de salaire de 150€ nets mensuels. Et d'après Claude Leclerq, "c'est jouable au regard des chiffres de progression, évidemment, l'entreprise dit qu'elle ne fait pas ses objectifs, mais qui fixe les objectifs ?".

Le syndicaliste dénonce également une "pression quotidienne" qui met à rude épreuve les salariés de Simply Market. "Entre sanction, licenciement et mise à pied, ça devient impossible de travailler dans cette entreprise". D'après lui, la direction n'a plus que les mots flexibilité et productivité à la bouche.

Les salariés de #simplymarket à #Amiens réclament une augmentation de 150€/mois quand la direction propose +0,6% soit environ 6€ pic.twitter.com/K1L3HutkpU — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) February 22, 2017

Rentabilité, productivité, flexibilité...

Et ce n'est pas Catherine qui dira le contraire. Hôtesse de caisse depuis 27 ans, elle a l'impression d'en faire toujours plus et de ne rien obtenir derrière. "On ne pense qu'aux chiffres, on nous demande toujours plus de rentabilité, on ne parle que de productivité" soupire-t-elle. "La première chose qu'on nous demande quand on a une réunion, c'est le nombre d'articles scannés par heure, on ne nous dit rien sur l'accueil du client, c'est une nouvelle notion du métier très différente de ce que j'ai pu vivre avant, ça dégénère. On prend les clients et les salariés pour des imbéciles et c'est regrettable" ajoute encore Catherine.

La CGT dénonce un management de la terreur et un oubli de l'humain difficiles à supporter au quotidien pour les 450 salariés des trois sites amiénois.