Limoges, France

"Nous avons obtenu ce que nous voulions en venant à Limoges" c'est par ces mots que Bruno Grimaux, le secrétaire FO du comité d'entreprise de Steva résume l'entrevue à la préfecture de Haute-Vienne. Car en venant à Limoges et en menant une opération escargot sur l'autoroute A 20 depuis Bessines, les salariés espéraient un soutien des représentants de l'état et l'organisation d'une table ronde pour parler des difficultés de l'entreprise. Une table ronde qui aura bien lieu lundi prochain avec la sous prefète de Bellac , des élus locaux , de la région et le PDG de Steva.

Une mise en demeure qui fait très mal et qui renforce la détermination

Si les salariés ont reçu l'intégralité de leurs salaires pour le mois de mars, ils n'en restent pas moins très inquiets car c'est le 5 juin que s'achève la période de redressement judiciaire. " On n'est pas à l'abri d'une liquidation judiciaire" estime le syndicaliste Bruno Grimaux. Raison de plus pour se bouger estiment les salariés de l'usine de Bessines. C'est pour cela que ce vendredi ils ont convié 50 maires de Creuse et de Haute-Vienne à venir découvrir leur usine et montrer leur savoir-faire.

Mais ce qui renforce l'indignation des salariés c'est la mise en demeure pour loyers impayés reçue par Steva . La SCI détenue notamment par l’ex-actionnaire d’Altia, Patrice Durand, et qui est toujours propriétaire des murs réclame 75 000 euros de loyers à Steva. "Si l’administrateur judiciaire verse un euro à Durand,un seul euro, les salariés vont le séquestrer" avertit le délégué FO de l'usine Steva à Bessines.