Une centaine de salariés haut-viennois et creusois de Steva, le sous-traitant auto de Bessines sur Gartempe, bloquent le carrefour de La Croisière, à la frontière de la Haute-Vienne et de la Creuse, ce mercredi midi, après une opération escargot sur l'autoroute.

Limousin, France

Une centaine de salariés de l'usine Steva de Bessines sur Gartempe, "cousine" de l'ex-GMetS de La Souterraine, sont passés à l'action ce mercredi matin, inquiets de la situation financière de leur entreprise. Après une opération escargot d'une heure sur l'autoroute A20 entre Bessines et la Croisière, ils se sont installés et bloquent ce carrefour stratégique entre l'A20 et la RN 145.

Les salariés de Steva sont très inquiets pour l'avenir

Les salariés veulent alerter sur la situation de l'usine, qui emploie 115 salariés originaires à la fois de la Haute-Vienne et de la Creuse. Les salaires n'ont pas pu être entièrement versés pour le mois de mars et, selon le syndicat FO, la dette est de 1,5 millions d'euros. Le tribunal de commerce de Lyon doit examiner ce dossier demain jeudi.