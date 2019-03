Les salariés de STMicroelectonics à Tours attendent toujours la prime Macron

Tours, France

Les salariés de STMicroelectronics France n'ont toujours pas vu la couleur de la prime Macron destinée à améliorer le pouvoir d'achat des plus bas salaires dans les entreprises, cette prime de 1 000 euros maximum, exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspond à l’une des différentes mesures proposées au mois de décembre par l'exécutif pour répondre aux gilets jaunes. Chez STMicroelectronics ( le site de Tours compte environ 1 200 salariés) les syndicats CGT, CFDT et CFE CGC ont refusé de signer la proposition de la direction du groupe Franco-Italien de composants électroniques estimant que cette prime exceptionnelle versée sous forme de "supplément d'intéressement" n'a rien à voir avec la prime Macron puisqu'elle est notamment plafonnée à 40 000 euros annuel brut alors que la prime Macron est à près de 54 000 euros.

A la direction de STMicroelectronics, on explique le contraire, que cette prime de soutien au pouvoir d'achat est bien l'équivalent de la prime Macron et que ce "supplément d’intéressement" n'a rien à voir avec la prime d'intéressement dont le montant sera connu pour l'année 2018 ce mercredi. Cette prime de soutien au pouvoir d'achat est réparti et versé pour trois tranches de salaires selon la direction, afin de prendre en compte toutes les catégories socio-professionnelles de l’entreprise, des primes de 300, 500 et 800 euros en fonction de la rémunération annuelle brute.

Depuis plusieurs jours sur les différentes usines en France, les syndicats font circuler une pétition, à Tours elle aurait recueilli plus de 760 signatures sur les 1 200 salariés que compte le site. Les syndicats espèrent la réouverture rapide de négociations avec la direction car la date limite de versement de cette prime est fixée au 31 mars.