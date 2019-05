Les salariés de Tellis à Favars en ont assez de rester au SMIC

Favars, France

" Chez Tellis 85 % des salariés sont au SMIC" précise Djeakens Charles représentants syndical SUD, le syndicat majoritaire dans l'entreprise corrézienne. C'est plus que la moyenne nationale. De quoi faire bondir les 300 salariés du centre d'appels alors que depuis 5 mois la question du pouvoir d'achat est devenue centrale dans l'esprit des Français. D'autant plus que Tellis réalise des bénéfices selon le syndicat et qu'il a de plus touché plusieurs aides de l’État en particulier le CICE. Les salariés protestent également contre le coup de rabot annoncé par leur direction sur leur prime d'intéressement. Celle-ci était prévue d'un montant minimal de 800 euros, elle ne devrait être au final que de 400 au plus.