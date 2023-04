Les salariés de Tereos prêts à occuper leur sucrerie jusqu'à la fin du PSE en juin

Sous les tonnelles prêtées par la mairie d'Escaudoeuvres et les collègues de la sucrerie Tereos de Boiry Sainte Rictrude, une grosse sono pour garder le moral, des grandes tables, mais aussi des frigos, une cuisinière, distributeur de boisson, de quoi tenir sur la longueur car pour le moment la direction ne veut pas revenir sur la fermeture, et le début des négociations sur les éventuelles mutations ne sont pas décentes selon Loic Lagouche délégué CGT

"C'est même plus des miettes, on nous a jeté des pièces jaunes au sol, et ramassez..c'est indécent ce qu'ils nous proposent"

Les salariés issus de tous les corps de métier tournent sur le camp, le matin, l'après midi ou le soir pour garder leur "trésor de guerre" un silo rempli de sucre, mais aussi nettoyer le site, histoire de redémarrer le plus rapidement possible espèrent-ils.

Entre deux rondes, ils peuvent aussi jouer à la pétanque sur le terrain qu'ils ont aménagé.

Terrain de pétanque aménagé devant la sucrerie Tereos © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

"Une forte entraide et un esprit de camaraderie"

Et si parfois le moral baisse, ils peuvent compter les uns sur les autres se réjouit Loic Lagouche

"Il y a quelque chose de particulier qui s'est créé au sein de l'effectif, c'est devenu une famille ! ce qu'ils ont fait c'est créer des liens beaucoup plus forts entre nous, il y a beaucoup d'entraide. Malgré le malheur, c'est la chose qui ressort c'est cet esprit de camaraderie"

Des salariés déterminés à tenir jusqu'en juin

Le combat s'annonce long mais pas de quoi refroidir Ludovic encore sous le choc de l'annonce. Son père et son grand père ont travaillé ici, "cette usine je l'ai à cœur, c'est ma vie, on lâchera rien" .

Ludovic, 28 ans de Tereos, son père et son grand père y travaillaient, pas question pour lui de lâcher le combat © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Même détermination pour François qui est en train de refaire un brasero pour réchauffer les collègues du soir. "ça commence à tirer, mais on sera là le temps qu'il faut, on tient le choc".

"On sera là le temps qu'il faut" assure François qui occuper l'usine Tereos avec ses collègues © Radio France - rbv

Riverains, commerçants, anciens de la sucrerie viennent soutenir les salariés

Des salariés qui racontent la solidarité qui s'organise autour d'eux, les anciens salariés qui sont venus préparer du poulet, les commerçants de la cité du sucre qui apportent du pain, des pizzas, des frites, les riverains des marmites de soupes " de quoi nous réchauffer un peu le cœur" assure François.

La caisse de solidarité se remplit aussi de dons pour acheter des vivres notamment, et les salariés ont aussi droit à des petits dessins d'enfants qu'ils accrochent sur le poste de sécurité notamment ceux de la petite Céleste qui passe tous les soirs ou presque leur fait un coucou,