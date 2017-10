Les salariés de Territoire Habitat manifestent contre la baisse de l'APL

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé son intention d'imposer aux bailleurs sociaux une baisse de leurs loyers, afin de compenser la baisse des APL, les salariés de Territoire Habitat ont manifesté ce mardi pour dire "non à la mort du logement social".

Afin de compenser la diminution des APL, le gouvernement prévoit de contraindre les offices HLM à baisser les loyers, provoquant la colère des salariés de Territoire Habitat. Les élus du Territoire de Belfort se sont également joint à la manifestation qui a eu lieu ce mardi : une banderole avec inscrit la phrase "non à la mort du logement social" a été apposée devant le siège du bailleur social.

Une aberration, une destruction pure et simple des offices HLM

Florian Bouquet, président du conseil départemental et président de Territoire Habitat, ainsi que Michel Zumkeller, député du Territoire de Belfort parlent tous deux d'une "aberration, d'une destruction pure et simple" des offices HLM. Selon les chiffres de Territoire Habitat, une baisse des loyers de 50 à 60 euros par mois, représente "une diminution de l'investissement annuel, qui passerait de 25 à 4 millions d'euros par an et équivaut à différer ou à abandonner l’entretien ou la réhabilitation du patrimoine immobilier : toitures, terrasses, réfection des halls, ou encore les opérations d'embellissement des quartiers".

Le locataire devient le grand perdant

Selon Nicolas Dietrich, en charge de l'agence Territoire Habitat du quartier des Résidences à Belfort où 3000 familles sont prises en charges : "Il va falloir faire des choix, faire des travaux tous les 8 ou 10 ans au lieu de deux ans. Demain pour nos locataires, il y aura une répercussion : ça va fortement creuser les fossés entre les quartiers". Pour Michel Demaddalena, représentant des locataires de Territoire Habitat, la mesure va encore affaiblir les plus faibles : "Il faut qu'Emmanuel Macron réalise qu'il finit les petits. C'est bien beau de calculer pour pas trop dépenser, mais on aimerait bien vivre un peu les petits". Plus de 11000 familles vivent dans des logements gerés par Territoire Habitat, dont la moitié bénéficient de l'APL.