Les salariés de Tratel Seine Normandie mobilisés pour défendre leurs acquis sociaux

Les salariés de Tratel Seine Normandie à Moult, près d'Argence , sont en grève depuis lundi à l'instar des autres sites de l'entreprise de transport.

ⓘ Publicité

Son propriétaire, le cimentier Heidelberg a fait part de son intention de la céder. Les salariés réclament que le grpoupe allemand s'engage à ce que le futur repreneur ne touche pas à leurs acquis sociaux.

"On a appris la vente de la société en décembre 2022 ou plutôt on a forcé la main pour avoir l'info, explique Sébastien Richard, délégué syndical FNCR chez Tratel Seine Normandie. Et depuis ce jour, on n'a rien. On nous fait de belles promesses, de belles paroles mais on n'a pas d'écrits. On n'a rien. On sait que dans le secteur du transport la société Tratel a quelques marches d'avances au niveau du taux horaire, au niveau intéressement, participation ou encore primes de fin d'année et on ne veut pas les perdre. On nous dit verbalement que ce sont des conditions que l'on pourrait garder mais on n'a rien d'écrit. Et c'est ce que l'on veut."

Le cimentier allemand est engagé dans un processus coûteux de décarbonation de ses cimenteries mais préfère céder sa société de transport plutôt que de réinvestir dans du matériel roulant déplorent les grévistes et leurs représentants.

Salariés grévistes de Tratel (Société transport) devant le site de Moult (Calvados) © Radio France - Olivier Duc

"On a généré beaucoup de bénéfice, souligne Alexandre Pacquotte, représentant du personnel FNCR (Fédération nationale des conducteurs routiers) chez Tratel. Donc, être vendu comme ça alors qu'on n'a pas d'endettement et qu'on pourrait changer le parc soi-disant vieillissant et non, on se débarrasse de nous vulgairement pour soi-disant pour du matériel vétuste et des causes écologiques. Mais c'est reculer pour mieux sauter. On aura toujours besoins de camions pour transporter le ciment mais ils ne seront plus Tratel. Il y a des milliards pour rénover les cimenteries mais par contre investir 45 millions d'euros sur trois ans pour renouveler le parc de camion n'est pas viable!"

Contactée, la direction de Tratel n'a pas répondu à notre sollicitation.