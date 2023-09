Les salariés de Valdunes ont repris le travail ce matin, la grève est suspendue

Après 15 jours de grève , le mouvement est suspendu chez Valdunes Trith Saint Léger et Leffrincoucke, le temps d'étudier le projet de la CGT de consortium avec Alstom et la SNCF

Le travail a repris ce matin sur les 2 sites nordistes Valdunes après 15 jours de grève illimitée. Dans un communiqué la CGT estime que ces 2 semaines de mobilisation ont permis de mettre le dossier Valdunes en "haut de la pile de l'agenda politique".

Selon le syndicat le sort de l'entreprise lâchée depuis mai par ses actionnaires chinois est suivi de près par la première ministre, et plusieurs ministères, et le projet de la CGT de reprise globale par un consortium avec Alstom et la SNCF est "à l'étude et relayé par d'autres acteurs notamment dans le champ politique". Un projet qui repousserait les offres de reprise des 4 candidats annoncés dont aucun ne reprendrait les deux sites.

Pour que ce projet soit étudié dans les meilleures conditions et aboutisse, les salariés ont donc voté hier la suspension de la grève en obtenant au passage pour la reprise du travail, le paiement de 50% des heures de grève et une prime de 1000 euros pour septembre et 600 pour octobre.

Des salariés qui restent quand même mobilisés prévient la CGT, ils seront d'ailleurs en tête de cortège le 5 octobre lors d'une grande journée d'action à Valenciennes organisée par la CGT métallurgie. Ils participeront aussi le 6 octobre à un rassemblement à la communauté urbaine de Dunkerque.