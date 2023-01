Les salariés de William Saurin dans l'Aisne entament un mois de chômage technique à cause du prix de l'énergie

Quatre sites de l'industriel Cofigeo, qui produit les marques William Saurin, Garbit ou encore Zapetti, mettent ce lundi 2 janvier leur production à l'arrêt pendant un mois. Parmi eux, l'usine située dans l'Aisne, à Pouilly-sur-Serre au nord de Laon, qui emploie 220 salariés. Le groupe justifie cette décision par l'explosion des prix de l'énergie.

Une facture d'énergie décuplée

En tout, ce sont 800 salariés de la marque qui vont passer le mois de janvier au chômage technique, répartis entre les sites de l'Aisne, du Vaucluse, de l'Aveyron et de la Seine et Marne. Ils doivent toucher une indemnité d'un peu plus de 70% de leur salaire à la fin du mois de janvier.

La direction a décidé de prendre cette mesure car elle dit ne plus pouvoir faire face aux coût énergétique pour apertiser, et stériliser les conserves : des opérations qui nécessitent de faire chauffer de l'eau à plus de 100 degrès. La facture énergétique est ainsi passée de 4 à 40 millions d'euros.

L'accord entre syndicats et direction a été signé jusqu'à fin janvier pour la fermeture des sites. La direction ne donne pas de date de redémarrage précis, à la grande inquiétude des syndicats. Ailleurs en Picardie, c'est bien pour éviter un tel scénario que les sucreries ont avancé la campagne betteravière, qui touche à sa fin .