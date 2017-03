Les salariés de Yara à Pardies en lutte contre la fermeture de leur usine

Dès qu'ils ont appris la fermeture du site, les salariés de Yara à Pardies se sont mis en grève et se sont rassemblés devant l'usine ce mercredi matin. Ils ont exprimés leur incompréhension et leur colère.

C'est la grève totale à l'usine Yara de Pardies depuis l'annonce ce mardi soir de la décision du groupe de fermer le site en 2018. Un coup dur pour le bassin de Lacq et pour les 85 salariés, auxquels il faut ajouter la vingtaine d'intervenants extérieurs à la société qui travaillent sur ce site. Ce mercredi matin les salariés se sont rassemblés devant l'usine pour protester. La direction explique cette fermeture en évoquant les mauvais résultats du groupe et la fragilité de ce site depuis la fermeture de son voisin et client Célanese en 2010. Cette unité est installée à Pardies depuis 60 ans.

La "fatalité" Célanèse

Depuis la fermeture de Célanèse, on savait l'usine Yara en danger. Elle aura donc tenu 8 ans, malgré la mobilisation des élus, des pouvoirs publics et surtout des salariés pour faciliter la vie de Yara à Pardies. Le personnel a accepté un plan social qui supprimait 12 emplois, des réductions de salaires et de nouvelles organisations de travail. Mais rien n'y a fait.

On a fait des efforts considérables (...) Donc on s'attendait à avoir fait le plus dur (...) En deux mois ils plient une boite maintenant — Le délégué CGT

Jean-Francois Derolez, délégué CGT et secrétaire du CE

Jean-François Derolez et Charles Puntous, les délégués CGT © Radio France - Daniel Corsand

L'accueil tendu du patron

Le personnel a interpellé le directeur des sites de Yara en France, Thierry Loyer, venu rencontrer les représentants syndicaux. Il a du subir les questions des salariés en colère.

Ne nous dites pas des conneries comme ça (...) On n'est là jour et nuit ! À Noël et jour de l'an. Vous voulez toujours plus ! C'est nous qui perdons nos emplois ! Vous ne perdez rien du tout vous ! — Un salarié au directeur des sites Yara

Ecoutez l'échange entre un salarié et le directeur du site ce mercredi matin devant l'usine

Les chats noirs

Parmi les salariés rassemblés ce mercredi matin, il y a ceux qu'on appelle en plaisantant, "les chats noirs". Deux salariés qui ont retrouvé du travail chez Yara après la fermeture de Célanèse. C'est le cas de Sébastien Prat. Il a 38 ans, c'est un jeune père de famille. Pour lui son avenir est ailleurs que sur le bassin de Lacq.

Cette zone industrielle, année après année, décline. Elle donne peu de perspectives pour les jeunes. On a beau changer d'employeur, la ritournelle est la même : on se retrouve de nouveau en difficulté avec des crédits sur le dos et une famille dont il faut s'occuper. On n'a pas d'avenir. Pourquoi ce gâchis à nouveau? J'avais l'impression de rentrer dans un groupe qui avait une dimension européenne et norvégienne plus protectrice. Aujourd'hui ça donne peu d'espoir dans l'avenir dans l'industrie localement — Sébastien, un ancien de Célanese

Sébastien ancien de Célanèse pensait avoir rebondi chez Yara

Les salariés rassemblés devant l'usine © Radio France - Daniel Corsand

Les dégâts collatéraux

Le site Yara produit trois produits très dangereux : de l'acide nitrique concentré, du nitrate d’ammonium technique et du peroxyde d'azote. Une partie de la production est vendue sur place à d'autres usines du bassin de Lacq. La fermeture de Yara va par exemple poser des problèmes d'approvisionnement à Arkéma. L'activité du voisin, Air Liquide, est également très liée à Yara. Enfin l'usine fait travailler beaucoup de PME ou d'artisans en sous-traitance. Cette ligne droite Pardies/Noguères devient un cimetière d'entreprises ; les herbes hautes devant Célanèse, la friche de l'ancienne usine Péchiney et bientôt Yara. Pour maintenir de l'activité sur ce bassin de Lacq malgré l'arrêt des gisements, on a mutualisé les utilités (gaz, eau, électricité, vapeurs...) des différentes usines. Ce qui les rend dépendantes les unes des autres. Chaque mauvaise nouvelle en entraîne d'autres. C'est l'effet domino. Le groupe Yara affirme dans un communiqué qu'il va tout mettre en oeuvre pour trouver un repreneur. Les salaries, les élus, tout le monde espère, sans trop y croire. À Pardies, tout le monde a compris qu'il y aura de la casse et s'y prépare.