Plus de 100 salariés des usines de Tarentaise et de Maurienne sont touchés par des mesures de chômage partiel depuis le mois d'octobre et ils n'ont aucune visibilité sur l'avenir. Ces usines appartiennent à un groupe américano-espagnol FerroGlobe et sont entrainées dans une crise mondiale.

Les salariés des deux usines FerroPem de Savoie de plus en plus inquiets

Montricher-Albanne, France

Depuis le 20 novembre dernier tous les fours sont à l'arrêt sur l'usine de Maurienne à Montricher-Albanne. Celle de Tarentaise, à Château Feuillet, la Léchère fonctionne au ralenti. Ses deux usines FerroPem sont impactées par une crise mondiale : l'effondrement du cours du silicium.

La filiale française est abandonnée, on n'a pratiquement plus de trésorerie, aucune aide du groupe et une dette fournisseur très importante - Xavier Marmi, délégué CGT

En Savoie, ces usines de fond de vallée sont historiques, plusieurs fois, vendues, rachetées, renommées, elles emploient plus de 400 personnes. On y fabrique du Silicium, qui entre dans la fabrication du silicone ou des panneaux solaires par exemple. Mais depuis octobre, ces immenses usines grises sont de plus en plus silencieuses, les fours sont arrêtés les uns après les autres. Elles sont entrainées dans une crise mondiale de baisse des commandes, avec aucune visibilité pour les salariés.