Comme le 30 janvier dernier, les personnels des maisons de retraite sont appelés à faire grève et à manifester ce jeudi, pour demander plus de moyens, afin de mieux faire leur travail. Une employée d'un Ehpad de Limoges, syndiquée à la FSU, témoignait à 8h15 sur France Bleu Limousin.

Limoges, France

Les retraités ne seront pas seuls à manifester ce jeudi. Ils auront à leurs côtés des salariés des Ehpad, qui réclament depuis des mois du temps pour s'occuper dignement des pensionnaires, et donc des renforts. Marie Valois, employée dans une maison de retraite de Limoges et membre du syndicat FSU, était l'invitée de Jérôme Ostermann à 8h15 sur France Bleu Limousin.

Rien de nouveau depuis janvier.

La mobilisation du 30 janvier n'a pas changé grand-chose. Voilà le constat qui amène à cette nouvelle journée. "On est allés voir les différentes instances (Agence régionale de santé, département) : on nous dit qu'on comprend nos problèmes, mais qu'on est pris par des financements", résume Marie Valois, "_et quand on entend Agnès Buzyn annoncer 50 millions d'euros en plus, alors que 100 millions ont été enlevés l'an dernier, ça nous agace profondémen_t".

"On ne travaille pas avec des boites de conserve, mais avec des humains"

Au quotidien, elle décrit une course contre la montre : "_vous prenez 80 résidents, avec 6 aides-soignantes, ça fait 15 minutes pour faire la toilette_, c'est à dire aider la personne à se lever, l'emmener aux toilettes, la laver et l'installer pour le petit-déjeuner". Impossible de bien faire les choses dans ces conditions et la toilette se résume souvent au fameux "VMC" (visage, mains, cul), explique Marie Valois. Ne pas avoir le temps, "c'est une souffrance", dit-elle, et un facteur d'inefficacité, car "discuter, ça permet aussi de bien connaître les gens : si quelqu'un ne mange pas, par exemple, on peut comprendre pourquoi quand il y a eu un dialogue, mais sinon..."

Les personnels se mobilisent donc, dans la mesure du possible. "On est tenus par les réquisitions, alors ceux qui sont disponibles manifestent", ce matin, à Tulle et Limoges, explique la déléguée syndicale. D'autres se rassembleront devant des établissements, à 11h à Naves, à 14h à Donzenac et à Ussel à 15h00. "On ne lâchera pas tant que le gouvernement n'aura pas entendu nos revendications", conclut Marie Valois.