Les salariés des Galeries Lafayette de Bayonne s'inquiètent pour leur avenir

Depuis l'activation de la procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Bordeaux, l'angoisse monte chez les salariés du magasin bayonnais. D'autant plus en regardant ce qu'il est adevenu d'autres propriétés de l'homme d'affaires Michel Ohayon : Camaïeu a fermé, Go Sport et Gap sont placés en redressement judiciaire.

"On ne sait pas du tout où on va"

Pour le moment, les magasins Galeries Lafayette concernés par la procédure de sauvegarde n'en sont pas là. Leur propriétaire a un délais de six mois pour rebondir . Ce mercredi, le tribunal bordelais doit recevoir Hermione Retails (l'entreprise propriétaire des magasins) afin de faire un premier point d'étape sur les comptes et les fonds de trésorerie.

Mais en attendant, "on ne sait pas du tout où on va" souffle Maëlle, employée des Galeries depuis 10 ans à Bayonne. Avec quelques-unes de ses collègues, elle s'est postée devant l'entrée du magasin, ce mardi midi. "On est assez anxieuses. On attend le passage au tribunal, mais on n'en sait pas plus..."

Des rayons moins remplis

À ses côtés se tient Marlène. Elle a 28 ans et a été embauché en CDI il y a tout juste deux mois. Et elle est, déjà, remplie de questionnements. "Je me pose des questions pour l'avenir : s'il y a un repreneur, est-ce que le secteur du prêt-à-porter va vraiment fonctionner ? Et déjà, est-ce qu'un repreneur voudra reprendre le magasin ?" s'interroge la jeune femme.

Avant d'envisager une éventuelle reprise, il faut déjà faire tourner la boutique. Pas évident depuis quelques semaines avec des fournisseurs mal ou pas du tout payés. Certains rayons se sont vidés. "Il y a quelques marques qui sont complètement bloquées, pour d'autres, on en reçoit pas comme avant... Mais récemment, on a commencé à recevoir à nouveau un peu de marchandises" constate Maëlle, même si elle ne se veut pas alarmiste*.*

La mairie de Bayonne attentive

Pour ne pas se battre seule, les syndicats comptent sur le soutien des collectivités locales, en particulier des mairies. L'argument est tout trouvé pour Muriel Scanzi, déléguée syndicale centrale CFDT de 22 magasins concernés par le plan. "Les Galeries sont un moteur de nos centres-villes. Nous sommes aussi mobilisés pour l'avenir de nos commerces et de nos centres-villes" martèle la syndicaliste, elle-même en poste depuis 30 ans à Bayonne.

La mairie de Bayonne se dit d'ailleurs attentive à l'évolution de la situation.