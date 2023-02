Les salariés des Galeries Lafayette de Pau s'interrogent sur leur futur

Les salariés des Galeries Lafayette de Pau suspendus à la décision de justice du tribunal de commerce de Bordeaux. Il doit décider ou non, ce mercredi, de placer en sauvegarde les 25 magasins détenus par le groupe Hermione People & Brands, dont le propriétaire est Michel Ohayon. Le même qui avait racheté Camaïeu, Go Sport, ou encore Gap. Les employés de Pau s'inquiètent des dettes du groupe. D'autant que leur magasin connaît des difficultés depuis longtemps, explique Jacky Ibanez, représentante du personnel et syndiquée à la CGT, avec l'incendie des Galeries du centre-ville en avril 2016 : "Nous n'avons plus pignon sur rue, donc la fréquentation du magasin a vraiment baissé".

Si la sauvegarde est prononcée, l'activité économique des magasins peut continuer et les emplois sont conservés dans l'optique d'éponger les dettes. Mais après l'épisode Camaïeu en septembre et les employés laissés sur le carreau, ceux des Galeries s'inquiètent. Jacky Ibanez explique que "tout le monde est inquiet, vraiment inquiet, mais on continue de faire notre travail, d'accueillir les clients, la vie continue, et cette décision ne dépend pas de nous". Lors d'une opération de débrayage début février, ils manifestaient leur inquiétude via une pancarte où était inscrit : "quel avenir pour nous ?".