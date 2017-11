Les salariés des imprimeries se mobilisent à Limoges

Une centaine de personnes se sont rassemblées devant l'imprimerie Rivet Presse Edition à Limoges. Entre les menaces de liquidation judiciaire et les plans sociaux, cette industrie est menacée en Haute-Vienne.

C'était un fleuron industriel de la Haute Vienne, mais aujourd'hui le secteur de l'imprimerie se porte mal. Dernier exemple en date, l'imprimerie Rivet Presse Edition, à Limoges, qui fait face à un redressement fiscal de près de 400 000 euros. De quoi mettre en péril l'avenir des 80 salariés. Voilà pourquoi, une centaine de personnes se sont rassemblées ce jeudi devant cette entreprise.

Des plans sociaux à répétition

Parmi les manifestants, des syndicalistes de plusieurs imprimeries menacées par des plans sociaux. Et la liste est longue selon Jean Claude Bergé, membre du syndicat du livre de Limoges : "Dix-huit salariés sont concernés par des plans de licenciements à EDIIS PRINT, sept salariés à GDS, il y a aussi Lavauzelle qui est menacée de fermeture peut-être d'ici la fin de l'année." Des salariés qui resteront sur le carreau d'après Jean Claude Bergé : "On sait que le bassin d'emploi est restreint, donc pour retrouver du travail dans des imprimeries à Limoges, ça sera très difficile !"

Un ancien fleuron du département

Il est loin l'âge d'or de l'imprimerie en Haute-Vienne. André Maupin s'en souvient forcément, lui le retraité qui a travaillé plusieurs décennies dans cette industrie. "A l'époque on travaillait beaucoup pour les ministères, pour la fonction publique, et on avait de grosses entreprises, se rappelle-t-il, mais aujourd'hui l'internet a bouleversé la donne." Forcément, internet c'est moins de papiers administratifs et moins de papier journal. Alors le constat est sans appel pour Christian Cyrieix. Le directeur de l'imprimerie limougeaude Rivet Presse Edition déplore "un secteur en forte difficulté, voire sinistré depuis quelques années".

Vers une révolution numérique

Comment faire pour s'en sortir ? C'est la question que se pose Jean Claude Bergé du syndicat du livre de Limoges. Selon lui, il faudrait commencer par mieux négocier le tournant du numérique : "On ne peut pas tout faire avec des imprimantes numériques, mais il faut aussi développer ces techniques. Cela pourra peut-être menacer des emplois mais aussi en créer !"

Des imprimantes numériques remplaceront-elles les vieilles rotatives ? Une chose est sûre selon les syndicats, il faut moderniser les moyens de production dans un secteur qui compte plus de 2.000 salariés en Haute Vienne.