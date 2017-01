Les salariés des TPE appelés à voter jusqu'à vendredi soir

Quatre millions et demi de Français sont appelés à voter, en ce moment, et certains ne le savent même pas ! Ce sont les élections professionnelles dans les TPE (moins de 11 salariés). Les employés doivent désigner les syndicats qui les représenteront au niveau national.

Le vote est ouvert depuis le 30 décembre, et le taux de participation ne dépasse toujours pas les 5%. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les élections syndicales dans les TPE, les Très Petites Entreprises, ne mobilisent pas les salariés.

Les enjeux sont pourtant importants. Il s'agit, pour les employés des entreprises de moins de onze salariés, de désigner les syndicats qui vont négocier, au niveau national, les conventions collectives. Ces conventions déterminent les conditions de travail, les salaires, les horaires, la prévoyance, l'accès à la formation... C'est dire leur importance.

Les élections permettent aussi de désigner les salariés qui siégeront dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que conseillers prud'homaux chargés de juger les litiges opposant salariés et patrons.

Appel à la mobilisation

"Les employés des TPE doivent donc se mobiliser et voter", c'est important, martèle Robert Lacour. Il est directeur délégué à la DIRECCTE de Vaucluse, il occupe donc le poste le Directeur du Travail. Il regrette que les employés ne prennent pas toute la mesure de ces élections :

Les salariés n'ont pas compris, je pense, l'importance qu'aura la négociation dans le droit du travail de demain. Plus un syndicat sera représentatif, plus il aura de poids pour aider les salariés. Il faut voter ! (Robert Lacour)

Le Directeur du Travail rappelle que tous ceux qui travaillent dans une entreprise de moins de onze salariés peuvent voter, qu'ils soient en CDI, en CDD ou bien apprentis. Seule obligation : avoir 16 ans révolus. Avoir la nationalité française n'est pas indispensable.

La DIRECCTE et le Minsitère du Travail encouragent les salariés des TPE à se mobiliser et à voter. Des campagnes d'informations sont lancées dans les métiers et sur les réseaux sociaux, comme Twitter :

Les TPE regroupent des métiers très divers : bouchers-charcutiers, coloristes dans les salons de coiffure, employés de maison, secrétaire, personnel d'ambulances privées... C'est donc très difficile de fédérer et mobiliser ces salariés, qui entretiennent souvent des rapports directs, individuels avec leur patron.

"Dans les TPE, il n'y a pas de délégués syndicaux, pas de délégués du personnel, souligne Olivier Pieri, le secrétaire de la CPME de Vaucluse (qui représente les patrons des petites entreprises). C'est peut-être pour cela que les salariés se mobilisent peu."

"Voter est pourtant très important, reprend Frédéric Gault. Il est avocat, il intervient principalement en droit du travail. Les salariés des TPE doivent prendre leur avenir en main. C'est une petite révolution pour eux, mais ils doivent le faire".

Les salariés des TPE ont jusqu'à vendredi 13 janvier pour voter, soit par correspondance (en revoyant les bulletins de vote reçus à domicile), soit par internet, sur le site election-tpe.travail.gouv.fr